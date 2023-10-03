03 октября 2023

В Серове рецидивисты угнали легковушку и скинули ее в водоем

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, машина, автомобиль, разбитое окно, угон, кража автомобиля, взлом автомобиля
Свердловчане угнали «ВАЗ-2106» и скинули ее в водоем по дороге в Екатеринбург Фото:

Двое свердловчан, которые были ранее судимы, угнали автомобиль «ВАЗ-2106» в Серове (Свердловская область). По пути в Екатеринбург у них заглох двигатель, мужчины вышли из машины, не поставив ее на ручник. После этого легковушка скатилась в водоем, сообщили в пресс-службе МО МВД «Серовский».

«Проходя по улице, они заметили машину, у которой стекло не совсем закрыто. Открыв автомобиль, выехали на трассу по направлению в Екатеринбург. По пути заглох двигатель. Мужчины припарковались на обочине, вышли из салона машины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Автомобиль скатился в овраг и угодил в водоем», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 1 июля.

Ранее один из мужчин был неоднократно судим за кражи, а другой за совершение грабежа. Теперь подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, добавили в пресс-службе МО МВД «Серовский».

Ранее полицейские вернули екатеринбуржцу автомобиль, который был угнан еще девять лет назад. Машину нашли в Кургане, когда новая владелица собиралась ставить ее на учет.

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Двое свердловчан, которые были ранее судимы, угнали автомобиль «ВАЗ-2106» в Серове (Свердловская область). По пути в Екатеринбург у них заглох двигатель, мужчины вышли из машины, не поставив ее на ручник. После этого легковушка скатилась в водоем, сообщили в пресс-службе МО МВД «Серовский». «Проходя по улице, они заметили машину, у которой стекло не совсем закрыто. Открыв автомобиль, выехали на трассу по направлению в Екатеринбург. По пути заглох двигатель. Мужчины припарковались на обочине, вышли из салона машины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Автомобиль скатился в овраг и угодил в водоем», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 1 июля. Ранее один из мужчин был неоднократно судим за кражи, а другой за совершение грабежа. Теперь подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, добавили в пресс-службе МО МВД «Серовский». Ранее полицейские вернули екатеринбуржцу автомобиль, который был угнан еще девять лет назад. Машину нашли в Кургане, когда новая владелица собиралась ставить ее на учет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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