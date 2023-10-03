В Серове рецидивисты угнали легковушку и скинули ее в водоем

04 октября 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Свердловчане угнали «ВАЗ-2106» и скинули ее в водоем по дороге в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое свердловчан, которые были ранее судимы, угнали автомобиль «ВАЗ-2106» в Серове (Свердловская область). По пути в Екатеринбург у них заглох двигатель, мужчины вышли из машины, не поставив ее на ручник. После этого легковушка скатилась в водоем, сообщили в пресс-службе МО МВД «Серовский». «Проходя по улице, они заметили машину, у которой стекло не совсем закрыто. Открыв автомобиль, выехали на трассу по направлению в Екатеринбург. По пути заглох двигатель. Мужчины припарковались на обочине, вышли из салона машины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Автомобиль скатился в овраг и угодил в водоем», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 1 июля. Ранее один из мужчин был неоднократно судим за кражи, а другой за совершение грабежа. Теперь подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, добавили в пресс-службе МО МВД «Серовский». Ранее полицейские вернули екатеринбуржцу автомобиль, который был угнан еще девять лет назад. Машину нашли в Кургане, когда новая владелица собиралась ставить ее на учет.

Двое свердловчан, которые были ранее судимы, угнали автомобиль «ВАЗ-2106» в Серове (Свердловская область). По пути в Екатеринбург у них заглох двигатель, мужчины вышли из машины, не поставив ее на ручник. После этого легковушка скатилась в водоем, сообщили в пресс-службе МО МВД «Серовский». «Проходя по улице, они заметили машину, у которой стекло не совсем закрыто. Открыв автомобиль, выехали на трассу по направлению в Екатеринбург. По пути заглох двигатель. Мужчины припарковались на обочине, вышли из салона машины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Автомобиль скатился в овраг и угодил в водоем», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 1 июля. Ранее один из мужчин был неоднократно судим за кражи, а другой за совершение грабежа. Теперь подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, добавили в пресс-службе МО МВД «Серовский». Ранее полицейские вернули екатеринбуржцу автомобиль, который был угнан еще девять лет назад. Машину нашли в Кургане, когда новая владелица собиралась ставить ее на учет.