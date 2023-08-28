Полицейские нашли автомобиль екатеринбуржца, угнанный девять лет назад

28 августа 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Алексей Галкин вернул свой Mitsubishi Lancer спустя 9 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Екатеринбурга полицейские вернули автомобиль, который был угнан еще девять лет назад. Машину марки Mitsubishi Lancer нашли в Кургане. Японскую машину обнаружили, когда новая владелица собиралась ставить ее на учет. «В 2014 году Алексей Галкин поставил свой Mitsubishi Lancer на парковку, запер двери и спокойно пошел домой. Утром машину на привычном месте он не обнаружил и обратился в полицию. Прошло почти 10 лет, и машину обнаружили в соседнем Кургане. Полицейские сообщили новость Алексею. Счастливый хозяин поехал забирать свой автомобиль», — пишет telegram-канал Лампа. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге массово крадут колеса с автомобилей. УМВД РФ по Екатеринбургу тогда сообщили, что сотрудники полиции задержали банду, которая снимала колеса с машин екатеринбуржцев. Подозреваемыми оказались уроженцами Киргизии.

Жителю Екатеринбурга полицейские вернули автомобиль, который был угнан еще девять лет назад. Машину марки Mitsubishi Lancer нашли в Кургане. Японскую машину обнаружили, когда новая владелица собиралась ставить ее на учет. «В 2014 году Алексей Галкин поставил свой Mitsubishi Lancer на парковку, запер двери и спокойно пошел домой. Утром машину на привычном месте он не обнаружил и обратился в полицию. Прошло почти 10 лет, и машину обнаружили в соседнем Кургане. Полицейские сообщили новость Алексею. Счастливый хозяин поехал забирать свой автомобиль», — пишет telegram-канал Лампа. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге массово крадут колеса с автомобилей. УМВД РФ по Екатеринбургу тогда сообщили, что сотрудники полиции задержали банду, которая снимала колеса с машин екатеринбуржцев. Подозреваемыми оказались уроженцами Киргизии.