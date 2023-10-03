03 октября 2023

WSJ сообщили о проблемах Украины из-за задержки выплат от США

WSJ: на Украине не смогут платить госслужащим из-за задержек выплат от США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Украина располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре Фото:

Украина не сможет выплачивать зарплаты госслужащим уже в ноябре, если США прекратят финансирование Киева. Об этом сообщили украинские чиновники.

«Минфин Украины располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре. Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — передает слова чиновников газета The Wall Street Journal.

Один из собеседников издания отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский в случае прекращения финансирования со стороны Штатов, вероятно, столкнется с критикой от конкурирующих фракций.

США активно помогали Украине с начала спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года, однако с недавних пор американские власти временно ограничили поддержку Киеву. Президент страны Владимир Зеленский лично собирался провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить этот вопрос.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не сможет выплачивать зарплаты госслужащим уже в ноябре, если США прекратят финансирование Киева. Об этом сообщили украинские чиновники. «Минфин Украины располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре. Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — передает слова чиновников газета The Wall Street Journal. Один из собеседников издания отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский в случае прекращения финансирования со стороны Штатов, вероятно, столкнется с критикой от конкурирующих фракций. США активно помогали Украине с начала спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года, однако с недавних пор американские власти временно ограничили поддержку Киеву. Президент страны Владимир Зеленский лично собирался провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить этот вопрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...