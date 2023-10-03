WSJ сообщили о проблемах Украины из-за задержки выплат от США

WSJ: на Украине не смогут платить госслужащим из-за задержек выплат от США

04 октября 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Украина располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украина не сможет выплачивать зарплаты госслужащим уже в ноябре, если США прекратят финансирование Киева. Об этом сообщили украинские чиновники. «Минфин Украины располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре. Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — передает слова чиновников газета The Wall Street Journal. Один из собеседников издания отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский в случае прекращения финансирования со стороны Штатов, вероятно, столкнется с критикой от конкурирующих фракций. США активно помогали Украине с начала спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года, однако с недавних пор американские власти временно ограничили поддержку Киеву. Президент страны Владимир Зеленский лично собирался провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить этот вопрос.

Украина не сможет выплачивать зарплаты госслужащим уже в ноябре, если США прекратят финансирование Киева. Об этом сообщили украинские чиновники. «Минфин Украины располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре. Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — передает слова чиновников газета The Wall Street Journal. Один из собеседников издания отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский в случае прекращения финансирования со стороны Штатов, вероятно, столкнется с критикой от конкурирующих фракций. США активно помогали Украине с начала спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года, однако с недавних пор американские власти временно ограничили поддержку Киеву. Президент страны Владимир Зеленский лично собирался провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить этот вопрос.