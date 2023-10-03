Bild: Украина впала в отчаяние из-за решения Запада

Bild: Украина находится в отчаянии из-за низких темпов поставок западного оружия

04 октября 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

ВСУ испытывают нехватку необходимого вооружения, пишет Bild Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина ощущает отчаяние от сотрудничества с Западом. Руководство страны выражает благодарность за западную помощь, однако их огорчает медленный темп поставок и отсутствие дополнительных вооружений. Об этом пишет немецкий таблоид Bild. «Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда вы разговариваете с лидерами, то, с одной стороны, испытываете благодарность за западную помощь, но с другой — отчаяние из-за низких темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — говорится в материале таблоида. Там добавили, что в то же время Россия значительно увеличила свою военную производительность и способна производить больше, чем Запад, несмотря на санкции. Президент России Владимир Путин играет на время, надеясь, что политическая поддержка Украины будет дальше ослабевать, считают авторы. Официальные заявления российского лидера и его сторонников подтверждают их намерение не отступать от поставленных целей. В то же время украинское контрнаступление не достигает желаемых результатов для Киева и Запада. Хотя есть некоторые маленькие частичные успехи, пока не видно реального прорыва к Черному морю, а противодействие ВС РФ остается значительным, заключил автор материала. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ. Украинский лидер с каждым разом теряет надежду на успешный исход контрнаступления в связи с ожесточенным сопротивлением со стороны российских сил. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что заявления Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ свидетельствуют о плохом положении украинской армии, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина ощущает отчаяние от сотрудничества с Западом. Руководство страны выражает благодарность за западную помощь, однако их огорчает медленный темп поставок и отсутствие дополнительных вооружений. Об этом пишет немецкий таблоид Bild. «Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда вы разговариваете с лидерами, то, с одной стороны, испытываете благодарность за западную помощь, но с другой — отчаяние из-за низких темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — говорится в материале таблоида. Там добавили, что в то же время Россия значительно увеличила свою военную производительность и способна производить больше, чем Запад, несмотря на санкции. Президент России Владимир Путин играет на время, надеясь, что политическая поддержка Украины будет дальше ослабевать, считают авторы. Официальные заявления российского лидера и его сторонников подтверждают их намерение не отступать от поставленных целей. В то же время украинское контрнаступление не достигает желаемых результатов для Киева и Запада. Хотя есть некоторые маленькие частичные успехи, пока не видно реального прорыва к Черному морю, а противодействие ВС РФ остается значительным, заключил автор материала. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ. Украинский лидер с каждым разом теряет надежду на успешный исход контрнаступления в связи с ожесточенным сопротивлением со стороны российских сил. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что заявления Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ свидетельствуют о плохом положении украинской армии, передает RT.