03 октября 2023

Курганские власти ищут инвестора для строительства нового ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Новый торговый центр планируют построить в 12 микрорайоне Заозерного Фото:

В Кургане планируют построить торговый центр в 12-м микрорайоне Заозерного. Земельный участок для коммерческой застройки продают почти за 8 миллионов рублей. Информация об аукционе размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

«Лот №2. Земельный участок площадью 7 284 квадратных метров в 12 микрорайоне Заозерного. Вид разрешенного использования: объекты торговли (торговый центр). Начальная цена: 7 714 000 рублей», — указано в аукционной документации. Торги продлятся до 27 октября 2023 года.

Еще один земельный участок в 12-м микрорайоне реализуется властями под строительство магазинов. Территорию площадью более пяти тысяч квадратов оценили в 7,2 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ради инвесторов власти снизили стоимость земли под строительство ТЦ в Заозерном районе. На еще один участок цену уменьшили на девять млн рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане планируют построить торговый центр в 12-м микрорайоне Заозерного. Земельный участок для коммерческой застройки продают почти за 8 миллионов рублей. Информация об аукционе размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. «Лот №2. Земельный участок площадью 7 284 квадратных метров в 12 микрорайоне Заозерного. Вид разрешенного использования: объекты торговли (торговый центр). Начальная цена: 7 714 000 рублей», — указано в аукционной документации. Торги продлятся до 27 октября 2023 года. Еще один земельный участок в 12-м микрорайоне реализуется властями под строительство магазинов. Территорию площадью более пяти тысяч квадратов оценили в 7,2 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ради инвесторов власти снизили стоимость земли под строительство ТЦ в Заозерном районе. На еще один участок цену уменьшили на девять млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...