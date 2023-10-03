Курганские власти ищут инвестора для строительства нового ТЦ

Новый торговый центр планируют построить в 12 микрорайоне Заозерного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане планируют построить торговый центр в 12-м микрорайоне Заозерного. Земельный участок для коммерческой застройки продают почти за 8 миллионов рублей. Информация об аукционе размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

«Лот №2. Земельный участок площадью 7 284 квадратных метров в 12 микрорайоне Заозерного. Вид разрешенного использования: объекты торговли (торговый центр). Начальная цена: 7 714 000 рублей», — указано в аукционной документации. Торги продлятся до 27 октября 2023 года.

Еще один земельный участок в 12-м микрорайоне реализуется властями под строительство магазинов. Территорию площадью более пяти тысяч квадратов оценили в 7,2 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ради инвесторов власти снизили стоимость земли под строительство ТЦ в Заозерном районе. На еще один участок цену уменьшили на девять млн рублей.