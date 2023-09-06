06 сентября 2023

Шумков пообещал дать деньги курганским компаниям, сотрудничающим с Китаем

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков сообщил об особых условиях сотрудничества с Китаем Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что представители правительства региона будут помогать местным бизнесменам закупать китайскую технику. Об этом он рассказал 7 сентября в рамках Российско-китайской биржи контактов регионов УрФО в Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«Правительство региона будет финансово поддерживать такие схемы. Имеется в виду покупка оборудования и возможность поддержать финансово. Везде [в регионе] необходимы техника, оборудование, технологии. Так получилось, что КНР имеет это в большом количестве. У нас есть надежда, основания полагать, что отдельные компании закрепятся здесь на более прочной основе», — сообщил Шумков.

Глава региона отметил, что областные власти договорились с Китаем, чтобы делегация, состоящая из представителей их компаний, после Москвы посетила в России в первую очередь Курган. Делегация, состоящая из топ-менеджеров 20 китайских компаний, с 7 сентября ездит по курганским предприятиям. Ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что представители правительства региона будут помогать местным бизнесменам закупать китайскую технику. Об этом он рассказал 7 сентября в рамках Российско-китайской биржи контактов регионов УрФО в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «Правительство региона будет финансово поддерживать такие схемы. Имеется в виду покупка оборудования и возможность поддержать финансово. Везде [в регионе] необходимы техника, оборудование, технологии. Так получилось, что КНР имеет это в большом количестве. У нас есть надежда, основания полагать, что отдельные компании закрепятся здесь на более прочной основе», — сообщил Шумков. Глава региона отметил, что областные власти договорились с Китаем, чтобы делегация, состоящая из представителей их компаний, после Москвы посетила в России в первую очередь Курган. Делегация, состоящая из топ-менеджеров 20 китайских компаний, с 7 сентября ездит по курганским предприятиям. Ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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