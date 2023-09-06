Губернатор Шумков презентовал Курганскую область китайским топ-менеджерам. Видео

07 сентября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Встреча китайских бизнесменов с губернатором прошла 7 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал топ-менеджерам из Китая об успехах региона. Встреча с губернатором прошла 7 сентября в рамках Российско-китайской биржи контактов регионов УрФО в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «Обращать внимание надо на динамику движения Курганской области по промышленности и по инвестициям. На 1 августа 2023 года Курганская область занимает шестое место в стране по динамике роста собственных доходов бюджета. Безработица за последние три года снизилась в более чем пять раз», — сообщил Шумков. При этом Шумков отметил, что в регионе начали создавать сеть индустриальных парков, так как в области нет крупных залежей полезных ископаемых. Во встрече участвовали представители 20 китайских компаний. Губернатор поблагодарил китайских партнеров за то, что те организовали делегацию всего за три недели Ранее китайская делегация во время визита посетила индустриальные парки Кургана. До этого заместители Шумкова Оксана Куташи и Сергей Гаврин побывали в Китае. Во время этой поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал топ-менеджерам из Китая об успехах региона. Встреча с губернатором прошла 7 сентября в рамках Российско-китайской биржи контактов регионов УрФО в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «Обращать внимание надо на динамику движения Курганской области по промышленности и по инвестициям. На 1 августа 2023 года Курганская область занимает шестое место в стране по динамике роста собственных доходов бюджета. Безработица за последние три года снизилась в более чем пять раз», — сообщил Шумков. При этом Шумков отметил, что в регионе начали создавать сеть индустриальных парков, так как в области нет крупных залежей полезных ископаемых. Во встрече участвовали представители 20 китайских компаний. Губернатор поблагодарил китайских партнеров за то, что те организовали делегацию всего за три недели Ранее китайская делегация во время визита посетила индустриальные парки Кургана. До этого заместители Шумкова Оксана Куташи и Сергей Гаврин побывали в Китае. Во время этой поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси.