Politico: Россия, ЕС и США провели секретные переговоры

Россия провела секретные переговоры с Западом по ситуации в Нагорном Карабахе, пишет Politico Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия, Евросоюз (ЕС) и Соединенные Штаты провели секретные переговоры, которые представляют собой редкий случай контакта между Москвой и Западом по важному вопросу налаживания ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом пишет издание Politico.

«Высшие должностные лица США и ЕС экстренно встретились со своими российскими коллегами для секретных переговоров в Турции, призванных разрешить конфликт вокруг Нагорного Карабаха», — говорится в материале издания. Там добавили, что главной целью встречи, которая состоялась 17 сентября в Стамбуле, было оказание давления на Азербайджан для прекращения девятимесячной блокады анклава и разрешения прохода гуманитарной помощи из Армении.

Участники встречи обсуждали пути обеспечения прохода грузовиков с продовольствием и топливом для помощи около 100 000 жителям региона. США были представлены старшим советником по переговорам на Кавказе Луи Боно, ЕС — своим представителем в регионе Тойво Клаара, а Россия — специальным посланником президента РФ Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым, заключили в издании.

Ранее Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» на своей территории 19 сентября. Через день официальные источники объявили о завершении операции и достижении всех поставленных целей. Позднее бывшие руководители Нагорного Карабаха — Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян — были задержаны службой госбезопасности Азербайджана.