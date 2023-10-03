Проголосовать за пермскую участницу «Мисс Россия» можно, оценив ее фото в купальнике

Началось голосование за пермскую участницу «Мисс Россия 2023»

Голосование за мисс Россия началось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организаторы конкурса «Мисс Россия» объявили о старте онлайн-голосования за претенденток на главный приз. Отдать голос за одну из девушек, среди которых пермячка Анастасия Омелина, можно на сайте конкурса.

«На официальном сайте конкурса стартовало онлайн-голосование — первые десять девушек, набравшие наибольшее количество голосов зрителей пройдут в ТОП-20 финалисток (еще 10 определит жюри), которые будут объявлены на торжественной церемонии в это воскресенье», — сообщается в telegram-канале конкурса. Голосовать можно за одну девушку один раз в сутки.

Все анкеты участниц проиллюстрированы фотографиями в купальниках. Ранее URA.RU показывало Анастасию Омелину в вечернем платье и народном костюме. Она также рассказала агентству о закулисье шоу и поделилась своими способами ухода за фигурой и волосами.