Процент от продажи магазин брать не планирует Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У жителей Перми появилась возможность выставлять урожай со своего огорода в сети магазинов «Жизньмарт». Там для этой цели сделали специальную фермерскую полку. Каждый желающий может оставить на ней свои продукты и получить оплату за их продажу.

«Несколько лет назад, я остановился, чтобы купить кабачки у бабушки. Она их прямо на улице продавала. Хотел купить один, но она предложила заплатить за полтора и забрать три. Они были последние, а она очень замерзла и скорее хотела уйти домой. Мы с ней разговорились, и она рассказала, что пенсии не хватает, поэтому продажа урожая для нее — существенный доход. Тогда родилась идея: а почему бы не сделать полку для такого товара», — рассказал основатель сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко.

В компании отметили, в магазине принимают овощи и фрукты, выращенные на огороде, без следов земли и грязи. Товар не должен быть переработан или брендирован, так как в таком случае его нужно сертифицировать и проверять. Тем, кто решит оставить свой урожай на полке в магазине, нужно обязательно прикрепить к нему свое имя и телефон. Это необходимо, чтобы покупатель смог перевести деньги за товар на карту продавцу. При этом процент от продажи магазин себе брать не будет. Фермерские полки расположены не только в пермском магазине, но и во всей сети.

Ранее URA.RU рассказало об открытие первого магазина «Жизньмарт» в Перми. Это событие среди горожан вызвало большой ажиотаж.

Ягоды, фрукты или овощи должны быть аккуратно запечатаны в пакет или контейнер Фото предоставлено пресс-службой «Жизньмарт»