03 октября 2023

Пермякам предлагают продавать урожай на полках сетевых магазинов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, овощи, помидор, помидоры, урожай
Процент от продажи магазин брать не планирует Фото:

У жителей Перми появилась возможность выставлять урожай со своего огорода в сети магазинов «Жизньмарт». Там для этой цели сделали специальную фермерскую полку. Каждый желающий может оставить на ней свои продукты и получить оплату за их продажу.

«Несколько лет назад, я остановился, чтобы купить кабачки у бабушки. Она их прямо на улице продавала. Хотел купить один, но она предложила заплатить за полтора и забрать три. Они были последние, а она очень замерзла и скорее хотела уйти домой. Мы с ней разговорились, и она рассказала, что пенсии не хватает, поэтому продажа урожая для нее — существенный доход. Тогда родилась идея: а почему бы не сделать полку для такого товара», — рассказал основатель сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко.

В компании отметили, в магазине принимают овощи и фрукты, выращенные на огороде, без следов земли и грязи. Товар не должен быть переработан или брендирован, так как в таком случае его нужно сертифицировать и проверять. Тем, кто решит оставить свой урожай на полке в магазине, нужно обязательно прикрепить к нему свое имя и телефон. Это необходимо, чтобы покупатель смог перевести деньги за товар на карту продавцу. При этом процент от продажи магазин себе брать не будет. Фермерские полки расположены не только в пермском магазине, но и во всей сети.

Ранее URA.RU рассказало об открытие первого магазина «Жизньмарт» в Перми. Это событие среди горожан вызвало большой ажиотаж.

Ягоды, фрукты или овощи должны быть аккуратно запечатаны в пакет или контейнер
Ягоды, фрукты или овощи должны быть аккуратно запечатаны в пакет или контейнер
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Перми появилась возможность выставлять урожай со своего огорода в сети магазинов «Жизньмарт». Там для этой цели сделали специальную фермерскую полку. Каждый желающий может оставить на ней свои продукты и получить оплату за их продажу. «Несколько лет назад, я остановился, чтобы купить кабачки у бабушки. Она их прямо на улице продавала. Хотел купить один, но она предложила заплатить за полтора и забрать три. Они были последние, а она очень замерзла и скорее хотела уйти домой. Мы с ней разговорились, и она рассказала, что пенсии не хватает, поэтому продажа урожая для нее — существенный доход. Тогда родилась идея: а почему бы не сделать полку для такого товара», — рассказал основатель сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко. В компании отметили, в магазине принимают овощи и фрукты, выращенные на огороде, без следов земли и грязи. Товар не должен быть переработан или брендирован, так как в таком случае его нужно сертифицировать и проверять. Тем, кто решит оставить свой урожай на полке в магазине, нужно обязательно прикрепить к нему свое имя и телефон. Это необходимо, чтобы покупатель смог перевести деньги за товар на карту продавцу. При этом процент от продажи магазин себе брать не будет. Фермерские полки расположены не только в пермском магазине, но и во всей сети. Ранее URA.RU рассказало об открытие первого магазина «Жизньмарт» в Перми. Это событие среди горожан вызвало большой ажиотаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...