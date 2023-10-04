Продажи «АвтоВАЗа» в сентябре выросли почти в два раза

04 октября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

«АвтоВАЗ» демонстрирует стремительный рост продаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сентябре продажи «АвтоВАЗа» выросли почти в два раза. За девять месяцев было продано 242 552 новых автомобиля Lada, что на 96% больше, чем год назад. Об этом рассказали в пресс-службе автопроизводителя. «Всего за девять месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 242 552 новых автомобиля, что на 96% выше, чем аналогичный показатель 2022 года», — передает сообщение пресс-службы «Известия». Там добавили, что в сентябре было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей марки Lada, что на 8,7% больше, чем в августе, и представляет собой лучший результат за последние два года. Модель Lada Vesta показала максимальные продажи с марта 2022 года: за сентябрь был продан 7301 автомобиль. Всего с момента начала продаж нового поколения Lada Vesta был реализован 24 381 автомобиль. Lada Granta, самая популярная и доступная модель марки, была продана в количестве 19 913 единиц. Это новый рекорд продаж с момента начала производства и на 48,4% больше, чем в сентябре 2022 года, заключили в «АвтоВАЗе».

В сентябре продажи «АвтоВАЗа» выросли почти в два раза. За девять месяцев было продано 242 552 новых автомобиля Lada, что на 96% больше, чем год назад. Об этом рассказали в пресс-службе автопроизводителя. «Всего за девять месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 242 552 новых автомобиля, что на 96% выше, чем аналогичный показатель 2022 года», — передает сообщение пресс-службы «Известия». Там добавили, что в сентябре было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей марки Lada, что на 8,7% больше, чем в августе, и представляет собой лучший результат за последние два года. Модель Lada Vesta показала максимальные продажи с марта 2022 года: за сентябрь был продан 7301 автомобиль. Всего с момента начала продаж нового поколения Lada Vesta был реализован 24 381 автомобиль. Lada Granta, самая популярная и доступная модель марки, была продана в количестве 19 913 единиц. Это новый рекорд продаж с момента начала производства и на 48,4% больше, чем в сентябре 2022 года, заключили в «АвтоВАЗе».