«Курганмашзавод» выплатил акционерам более 200 млн рублей

Акционерам КМЗ выплатят дивиденды на 233 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Акционеры ПАО «Курганмашзавод» получат дивиденды более чем на 233 миллиона рублей по итогам 2022 года. Информация об этом опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента. <…> Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента — 233 211 803,16 рублей», — указано в документе. Решение о выплате дивидендов по акциям было принято летом 2023 года.

Размер доходов, начисленный на одну ценную бумагу по привилегированным акциям типа А, составил 0,28 рублей на одну акцию. По обыкновенным акциям ПАО «Курганмашзавод» — 0,21 рублей.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» планируют реорганизацию. В частности, к оборонному предприятию хотя присоединить АО «РТ-Курганмашзавод» экс-директора КМЗ Петра Тюкова. Также сообщалось, что на заводе увеличат уставной капитал на 900 млн рублей.