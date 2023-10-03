Главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину презентовали площадку, где к 2026 году появятся учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий и Института экономики и управления Уральского федерального университета. Об этом сообщает департамент информационной политики области.
«Площадка под строительство второй очереди кампуса УрФУ уже полностью готова. [Губернатор Свердловской области] Евгений Куйвашев показал Иреку Файзуллину территорию, где скоро начнут возводить учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, а также комплекс зданий СУНЦ УрФУ», — заявили представители свердловского правительства. Завершить строительство планируют к 2026 году. Здесь же появится технопарк электронной промышленности.
Также Файзуллину продемонстрировали, как сейчас работает Дворец водных видов спорта, который является наследием Международного фестиваля университетского спорта. Свердловский губернатор показал все возможности площадки главе Минстроя РФ.
Файзуллин прибыл в Екатеринбург на Международный строительный форум-выставку 100+ TechnoBuild. Одним из ключевых мероприятий станет пленарное заседание, в котором примут участие глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Евгений Куйвашев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.