03 октября 2023

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи собак на жительницу ХМАО

Глава СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения собак в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Верхней Салды, собака, пешеходный мост, стая собак, бродячие животные
Стая собак напала на жительницу Нижневартовска 3 октября Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на жительницу Нижневартовска. Сообщение об этом опубликовали в telegram-канале информационного центра СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Алексею Александровичу Мязину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в публикации на канале силового ведомства. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате следственного комитета.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) стая бездомных собак едва не загрызла женщину. Югорчанку спас проезжавший мимо мужчина. После сообщения об инциденте следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на жительницу Нижневартовска. Сообщение об этом опубликовали в telegram-канале информационного центра СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Алексею Александровичу Мязину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в публикации на канале силового ведомства. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате следственного комитета. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) стая бездомных собак едва не загрызла женщину. Югорчанку спас проезжавший мимо мужчина. После сообщения об инциденте следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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