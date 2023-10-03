Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи собак на жительницу ХМАО

Глава СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения собак в Нижневартовске

04 октября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Стая собак напала на жительницу Нижневартовска 3 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на жительницу Нижневартовска. Сообщение об этом опубликовали в telegram-канале информационного центра СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Алексею Александровичу Мязину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в публикации на канале силового ведомства. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате следственного комитета. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) стая бездомных собак едва не загрызла женщину. Югорчанку спас проезжавший мимо мужчина. После сообщения об инциденте следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на жительницу Нижневартовска. Сообщение об этом опубликовали в telegram-канале информационного центра СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Алексею Александровичу Мязину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в публикации на канале силового ведомства. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате следственного комитета. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) стая бездомных собак едва не загрызла женщину. Югорчанку спас проезжавший мимо мужчина. После сообщения об инциденте следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку.