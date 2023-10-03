Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи собак на жительницу ХМАО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на жительницу Нижневартовска. Сообщение об этом опубликовали в telegram-канале информационного центра СК России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Алексею Александровичу Мязину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в публикации на канале силового ведомства. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате следственного комитета.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) стая бездомных собак едва не загрызла женщину. Югорчанку спас проезжавший мимо мужчина. После сообщения об инциденте следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку.
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