СКР начал проверку после сообщения о нападении стаи собак на женщину в ХМАО

03 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Проверку начали после сообщений о нападении в СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку после сообщения о нападении стаи собак на жительницу Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в окружном СК. «В ряде telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей халатность», — сообщили в ведомстве. Следователи дадут оценку работе должностных лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова бездомных животных. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО стая бездомных собак едва не загрызла женщину. От разъяренных животных югорчанку спас проезжавший мимо мужчина.

Следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку после сообщения о нападении стаи собак на жительницу Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в окружном СК. «В ряде telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей халатность», — сообщили в ведомстве. Следователи дадут оценку работе должностных лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова бездомных животных. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО стая бездомных собак едва не загрызла женщину. От разъяренных животных югорчанку спас проезжавший мимо мужчина.