02 октября 2023

СКР начал проверку после сообщения о нападении стаи собак на женщину в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Проверку начали после сообщений о нападении в СМИ Фото:

Следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку после сообщения о нападении стаи собак на жительницу Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в окружном СК.

«В ряде telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей халатность», — сообщили в ведомстве.

Следователи дадут оценку работе должностных лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова бездомных животных. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО стая бездомных собак едва не загрызла женщину. От разъяренных животных югорчанку спас проезжавший мимо мужчина.

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Следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку после сообщения о нападении стаи собак на жительницу Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в окружном СК. «В ряде telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей халатность», — сообщили в ведомстве. Следователи дадут оценку работе должностных лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова бездомных животных. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО стая бездомных собак едва не загрызла женщину. От разъяренных животных югорчанку спас проезжавший мимо мужчина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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