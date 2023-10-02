СКР начал проверку после сообщения о нападении стаи собак на женщину в ХМАО

Следственное управление СК РФ по ХМАО начало проверку после сообщения о нападении стаи собак на жительницу Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в окружном СК.
«В ряде telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей халатность», — сообщили в ведомстве.
Следователи дадут оценку работе должностных лиц, ответственных за организацию в городе своевременного отлова бездомных животных. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО стая бездомных собак едва не загрызла женщину. От разъяренных животных югорчанку спас проезжавший мимо мужчина.
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