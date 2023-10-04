Челябинский губернатор Текслер доложил о межвузовском кампусе министру науки РФ

Текслер подчеркнул, что строительство кампуса идет по графику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за подход к созданию межвузовского кампуса в региональном центре. Встреча состоялась 4 октября в рамках совещания по созданию кампусов мирового уровня.

«Алексей Леонидович, спасибо вам за то, что все детали вы лично держите на контроле. Другого варианта построить такие сложные объекты в короткие сроки нет», — передает слова Фалькова пресс-служба губернатора.

Текслер, в свою очередь, выразил Минобрнауки благодарность за поддержку. Он сообщил, что строительство ведется по графику. Первый этап будет завершен в марте. Сейчас возводят две семиэтажные гостиницы на 168 мест. В планах построить еще два таких же здания и четыре шестнадцатиэтажных.

«У нас три этапа, первый этап — это строительство двух гостиниц, в марте работу завершим. По второму этапу закончили проектирование, проходим госэкспертизу и будем начинать строительство. Третий этап — строительство учебно-научного комплекса, его проектирование продолжаем, в начале следующего года — экспертиза», — заявил на совещании Текслер.

Запустить межвузовский кампус в эксплуатацию планируют в начале 2026 года. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». На земельных участках возведут общежития на 3400 человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил 3 октября, что на строительство кампуса уже выделены средства на 2024 год.