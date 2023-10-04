В ДНР назвали количество российских военнопленных на Украине

Пушилин: около 500 военнослужащих РФ находятся в украинском плену
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Примерно 500 российских военнопленных находится в плену ВСУ, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». Он добавил, что число украинских военнопленных в России значительно превышает эту цифру и идет на тысячи.

При этом украинская сторона не предоставляет информацию о своих пленных, что усложняет поиск их данных. Все украинские военнопленные, по словам Пушилина, содержатся в разных пенитенциарных учреждениях на территории России.

Ранее 94 российских военнопленных вернулись в Россию. Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами их возвращения и выразило радость по этому поводу. Денис Пушилин заявлял, что украинские военнослужащие в последнее время стали чаще сдаваться в плен, передает «Национальная служба новостей».

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Около 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». Он добавил, что число украинских военнопленных в России значительно превышает эту цифру и идет на тысячи. При этом украинская сторона не предоставляет информацию о своих пленных, что усложняет поиск их данных. Все украинские военнопленные, по словам Пушилина, содержатся в разных пенитенциарных учреждениях на территории России. Ранее 94 российских военнопленных вернулись в Россию. Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами их возвращения и выразило радость по этому поводу. Денис Пушилин заявлял, что украинские военнослужащие в последнее время стали чаще сдаваться в плен, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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