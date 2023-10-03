В ХМАО в ночном клубе полиция задержала два десятка мигрантов

Полицейские выявили 5 нелегалов в ночном клубе Ханты-Мансийска

Около четверти задержанных мигрантов оказались нелегалами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ханты-мансийском ночном клубе сотрудники полиции выявили 19 мигрантов, 5 из которых незаконно находились на территории РФ. Об этом агентству сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В ходе проведения мероприятий по пресечению нарушений миграционного законодательства в МОМВД России „Ханты-Мансийский“ доставлены 19 мигрантов. Иностранцы в ночное время находились в одном из развлекательных заведений города. В ходе проверки полицейские установили, что 5 из доставленных находятся на территории страны с нарушением требований, предъявляемых законодательством РФ», — рассказали в пресс-службе окружного силового ведомства.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по двум статьям КоАП РФ. Статья 18.8 — за нарушение правил въезда и статья 18.9 — за нарушение правил пребывания в стране лицами без гражданства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что правоохранительные органы ХМАО проводят проверку о перестрелке мигрантов возле одного из баров в Ханты-Мансийске. Местные жители пожаловались на звуки стрельбы и крики возле ночного заведения на Мичурина 6.