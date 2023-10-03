03 октября 2023

В ХМАО в ночном клубе полиция задержала два десятка мигрантов

Полицейские выявили 5 нелегалов в ночном клубе Ханты-Мансийска
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание мигрантов в мечети на Репина, 42. Екатеринбург
Около четверти задержанных мигрантов оказались нелегалами Фото:

В ханты-мансийском ночном клубе сотрудники полиции выявили 19 мигрантов, 5 из которых незаконно находились на территории РФ. Об этом агентству сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В ходе проведения мероприятий по пресечению нарушений миграционного законодательства в МОМВД России „Ханты-Мансийский“ доставлены 19 мигрантов. Иностранцы в ночное время находились в одном из развлекательных заведений города. В ходе проверки полицейские установили, что 5 из доставленных находятся на территории страны с нарушением требований, предъявляемых законодательством РФ», — рассказали в пресс-службе окружного силового ведомства.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по двум статьям КоАП РФ. Статья 18.8 — за нарушение правил въезда и статья 18.9 — за нарушение правил пребывания в стране лицами без гражданства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что правоохранительные органы ХМАО проводят проверку о перестрелке мигрантов возле одного из баров в Ханты-Мансийске. Местные жители пожаловались на звуки стрельбы и крики возле ночного заведения на Мичурина 6.

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В ханты-мансийском ночном клубе сотрудники полиции выявили 19 мигрантов, 5 из которых незаконно находились на территории РФ. Об этом агентству сообщили в пресс-службе УМВД Югры. «В ходе проведения мероприятий по пресечению нарушений миграционного законодательства в МОМВД России „Ханты-Мансийский“ доставлены 19 мигрантов. Иностранцы в ночное время находились в одном из развлекательных заведений города. В ходе проверки полицейские установили, что 5 из доставленных находятся на территории страны с нарушением требований, предъявляемых законодательством РФ», — рассказали в пресс-службе окружного силового ведомства. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по двум статьям КоАП РФ. Статья 18.8 — за нарушение правил въезда и статья 18.9 — за нарушение правил пребывания в стране лицами без гражданства. Ранее URA.RU сообщало о том, что правоохранительные органы ХМАО проводят проверку о перестрелке мигрантов возле одного из баров в Ханты-Мансийске. Местные жители пожаловались на звуки стрельбы и крики возле ночного заведения на Мичурина 6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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