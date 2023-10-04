Медведев назвал хорошие новости для Украины

Медведев: ЕС показал, что верит в существование Украины до 2030 года

04 октября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

США сделали выбор в пользу решения внутренних проблем, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Появились две приятные новости для Украины. Они заключаются в том, что глава Евросовета Шарль Мишель выразил надежду на вступление Украины в Евросоюз к 2030 году, а в США произошла отставка спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Две приятные новости для киевского режима. Первая. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что данное событие является положительным сигналом и показывает веру Евросоюза в долгосрочное существование украинского государства. Во-вторых, в США произошло историческое событие, с отставкой Маккарти в связи с его связями с украинской властью и стремлением к оказанию ей финансирования. Медведев отметил, что это вызывает гордость, так как это был выбор между решением внутренних проблем США и «поддержкой неонацистов» и добавил, что денежные ресурсы ограничены и на данный момент хватит лишь на два месяца. Ранее Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к Европейскому союзу только в 2030 году, однако лишь при условии проведения реформ и борьбы с коррупцией. В США произошла отставка Кевина Маккарти из-за договоренности о принятии бюджета без помощи Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Появились две приятные новости для Украины. Они заключаются в том, что глава Евросовета Шарль Мишель выразил надежду на вступление Украины в Евросоюз к 2030 году, а в США произошла отставка спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Две приятные новости для киевского режима. Первая. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что данное событие является положительным сигналом и показывает веру Евросоюза в долгосрочное существование украинского государства. Во-вторых, в США произошло историческое событие, с отставкой Маккарти в связи с его связями с украинской властью и стремлением к оказанию ей финансирования. Медведев отметил, что это вызывает гордость, так как это был выбор между решением внутренних проблем США и «поддержкой неонацистов» и добавил, что денежные ресурсы ограничены и на данный момент хватит лишь на два месяца. Ранее Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к Европейскому союзу только в 2030 году, однако лишь при условии проведения реформ и борьбы с коррупцией. В США произошла отставка Кевина Маккарти из-за договоренности о принятии бюджета без помощи Украине.