Глава Евросовета отказал Украине во вступлении в блок в этом десятилетии

Киев должен провести реформы внутри страны, считает МишельФото: Официальный сайт президента Украины
Украина может стать членом Европейского союза лишь в 2030 году. Такой вердикт вынес глава Евросовета Шарль Мишель.
«Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны проделают домашнюю работу», — сказал Мишель в интервью журналу Spiegel. По его словам, Киев должен провести реформы внутри страны и бороться с коррупцией. Мишель отметил, что процесс подготовки ко вступлению в блок будет непростым как для стран ЕС, так и для кандидатов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует начать переговоры с Украиной по ее вступлению в блок. Официальное объявление ожидается в декабре. При этом депутат Европарламента Иван Синчич довольно категорично высказался о вступлении Киева в объединение. Он считает, что Украина не войдет в состав ЕС до конца СВО, либо вообще никогда не станет ее членом.
Украина может стать членом Европейского союза лишь в 2030 году. Такой вердикт вынес глава Евросовета Шарль Мишель. «Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны проделают домашнюю работу», — сказал Мишель в интервью журналу Spiegel. По его словам, Киев должен провести реформы внутри страны и бороться с коррупцией. Мишель отметил, что процесс подготовки ко вступлению в блок будет непростым как для стран ЕС, так и для кандидатов. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует начать переговоры с Украиной по ее вступлению в блок. Официальное объявление ожидается в декабре. При этом депутат Европарламента Иван Синчич довольно категорично высказался о вступлении Киева в объединение. Он считает, что Украина не войдет в состав ЕС до конца СВО, либо вообще никогда не станет ее членом.