03 октября 2023

Глава Евросовета отказал Украине во вступлении в блок в этом десятилетии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, евросоюз, украина, флаг, ес, европейский союз, stock
Киев должен провести реформы внутри страны, считает Мишель Фото:

Украина может стать членом Европейского союза лишь в 2030 году. Такой вердикт вынес глава Евросовета Шарль Мишель.

«Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны проделают домашнюю работу», — сказал Мишель в интервью журналу Spiegel. По его словам, Киев должен провести реформы внутри страны и бороться с коррупцией. Мишель отметил, что процесс подготовки ко вступлению в блок будет непростым как для стран ЕС, так и для кандидатов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует начать переговоры с Украиной по ее вступлению в блок. Официальное объявление ожидается в декабре. При этом депутат Европарламента Иван Синчич довольно категорично высказался о вступлении Киева в объединение. Он считает, что Украина не войдет в состав ЕС до конца СВО, либо вообще никогда не станет ее членом.

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Украина может стать членом Европейского союза лишь в 2030 году. Такой вердикт вынес глава Евросовета Шарль Мишель. «Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны проделают домашнюю работу», — сказал Мишель в интервью журналу Spiegel. По его словам, Киев должен провести реформы внутри страны и бороться с коррупцией. Мишель отметил, что процесс подготовки ко вступлению в блок будет непростым как для стран ЕС, так и для кандидатов. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует начать переговоры с Украиной по ее вступлению в блок. Официальное объявление ожидается в декабре. При этом депутат Европарламента Иван Синчич довольно категорично высказался о вступлении Киева в объединение. Он считает, что Украина не войдет в состав ЕС до конца СВО, либо вообще никогда не станет ее членом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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