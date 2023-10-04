Mash: корейские автопроизводители уйдут из России до конца 2023 года

Mash: Kia и Huyndai уйдут из России до конца года
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Компании KIA и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России Фото:
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Компании KIA и Huyndai планируют полностью уйти из России до конца 2023 года. Об этом сообщил Mash.

«KIA и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до нового года», — говорится в сообщении telegram-канала. Там отмечают, что автомобильные салоны распродают оставшиеся авто с наценкой в миллион рублей, а также меняют вывески и ассортимент на китайские марки. При этом персонал массово увольняется.

По данным издания, в настоящий момент из-за санкций компании не могут обеспечивать рынок. Так, завод KIA в Калининграде уже отдан китайской компании Kaiyi, где будут производиться альтернативные авто.

Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации на Украине, многие иностранные компании ушли с рынка. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может снизить конкуренцию на российском рынке. URA.RU приводило информацию о том, какие автомобили можно купить в России в 2023 году.

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Компании KIA и Huyndai планируют полностью уйти из России до конца 2023 года. Об этом сообщил Mash. «KIA и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до нового года», — говорится в сообщении telegram-канала. Там отмечают, что автомобильные салоны распродают оставшиеся авто с наценкой в миллион рублей, а также меняют вывески и ассортимент на китайские марки. При этом персонал массово увольняется. По данным издания, в настоящий момент из-за санкций компании не могут обеспечивать рынок. Так, завод KIA в Калининграде уже отдан китайской компании Kaiyi, где будут производиться альтернативные авто. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации на Украине, многие иностранные компании ушли с рынка. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может снизить конкуренцию на российском рынке. URA.RU приводило информацию о том, какие автомобили можно купить в России в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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