Mash: корейские автопроизводители уйдут из России до конца 2023 года

Mash: Kia и Huyndai уйдут из России до конца года

04 октября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Компании KIA и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компании KIA и Huyndai планируют полностью уйти из России до конца 2023 года. Об этом сообщил Mash. «KIA и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до нового года», — говорится в сообщении telegram-канала. Там отмечают, что автомобильные салоны распродают оставшиеся авто с наценкой в миллион рублей, а также меняют вывески и ассортимент на китайские марки. При этом персонал массово увольняется. По данным издания, в настоящий момент из-за санкций компании не могут обеспечивать рынок. Так, завод KIA в Калининграде уже отдан китайской компании Kaiyi, где будут производиться альтернативные авто. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации на Украине, многие иностранные компании ушли с рынка. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может снизить конкуренцию на российском рынке. URA.RU приводило информацию о том, какие автомобили можно купить в России в 2023 году.

Компании KIA и Huyndai планируют полностью уйти из России до конца 2023 года. Об этом сообщил Mash. «KIA и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до нового года», — говорится в сообщении telegram-канала. Там отмечают, что автомобильные салоны распродают оставшиеся авто с наценкой в миллион рублей, а также меняют вывески и ассортимент на китайские марки. При этом персонал массово увольняется. По данным издания, в настоящий момент из-за санкций компании не могут обеспечивать рынок. Так, завод KIA в Калининграде уже отдан китайской компании Kaiyi, где будут производиться альтернативные авто. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации на Украине, многие иностранные компании ушли с рынка. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может снизить конкуренцию на российском рынке. URA.RU приводило информацию о том, какие автомобили можно купить в России в 2023 году.