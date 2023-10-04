Минфин РФ прогнозирует получение 500 млрд рублей доходов от нефтегаза в октябре

Прогнозируемые дополнительные доходы от нефти и газа для бюджета в октябре составят 513,48 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Минфине РФ.
«Федеральный бюджет в октябре может получить 513,48 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов», — сообщается на сайте Минфина. Там добавили, что ведомство также увеличит ежедневные закупки валюты до 18,12 миллиарда рублей с 6 октября по 7 ноября против предыдущих 13,15 миллиарда рублей. Общий объем средств, выделенных на покупку юаней и золота, составит 398,72 миллиарда рублей.
Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин в сентябре нефтегазовые доходы России восстановились до уровня 2022 года. Премьер-министр страны Михаил Мишустин также подчеркнул положительную динамику в нефтегазовых доходах. Минфин сообщил, что с сентября они значительно превышают прошлогодние значения, особенно благодаря увеличению цен на нефть.
Прогнозируемые дополнительные доходы от нефти и газа для бюджета в октябре составят 513,48 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Минфине РФ. «Федеральный бюджет в октябре может получить 513,48 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов», — сообщается на сайте Минфина. Там добавили, что ведомство также увеличит ежедневные закупки валюты до 18,12 миллиарда рублей с 6 октября по 7 ноября против предыдущих 13,15 миллиарда рублей. Общий объем средств, выделенных на покупку юаней и золота, составит 398,72 миллиарда рублей. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин в сентябре нефтегазовые доходы России восстановились до уровня 2022 года. Премьер-министр страны Михаил Мишустин также подчеркнул положительную динамику в нефтегазовых доходах. Минфин сообщил, что с сентября они значительно превышают прошлогодние значения, особенно благодаря увеличению цен на нефть.