Минфин РФ прогнозирует получение 500 млрд рублей доходов от нефтегаза в октябре

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, минфин, министерство финансов рф
Российский бюджет получит дополнительные полтриллиона рублей от нефти и газа, заявили в Минфине РФ Фото:

Прогнозируемые дополнительные доходы от нефти и газа для бюджета в октябре составят 513,48 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Минфине РФ.

«Федеральный бюджет в октябре может получить 513,48 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов», — сообщается на сайте Минфина. Там добавили, что ведомство также увеличит ежедневные закупки валюты до 18,12 миллиарда рублей с 6 октября по 7 ноября против предыдущих 13,15 миллиарда рублей. Общий объем средств, выделенных на покупку юаней и золота, составит 398,72 миллиарда рублей.

Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин в сентябре нефтегазовые доходы России восстановились до уровня 2022 года. Премьер-министр страны Михаил Мишустин также подчеркнул положительную динамику в нефтегазовых доходах. Минфин сообщил, что с сентября они значительно превышают прошлогодние значения, особенно благодаря увеличению цен на нефть.

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Прогнозируемые дополнительные доходы от нефти и газа для бюджета в октябре составят 513,48 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Минфине РФ. «Федеральный бюджет в октябре может получить 513,48 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов», — сообщается на сайте Минфина. Там добавили, что ведомство также увеличит ежедневные закупки валюты до 18,12 миллиарда рублей с 6 октября по 7 ноября против предыдущих 13,15 миллиарда рублей. Общий объем средств, выделенных на покупку юаней и золота, составит 398,72 миллиарда рублей. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин в сентябре нефтегазовые доходы России восстановились до уровня 2022 года. Премьер-министр страны Михаил Мишустин также подчеркнул положительную динамику в нефтегазовых доходах. Минфин сообщил, что с сентября они значительно превышают прошлогодние значения, особенно благодаря увеличению цен на нефть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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