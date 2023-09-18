Путин: нефтегазовые доходы РФ восстановились

Владимир Путин прокомментировал нефтегазовые доходы РФ
новость из сюжетаНовая экономика России
Уровни нефтегазовых доходов России восстановились до уровня 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владмиир Путин на экономическом совещании.
«Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле—августе восстановились до уровня прошлого года, активный рост продолжается», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция совещания велась на сайте RUPTLY.
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