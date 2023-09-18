Путин: нефтегазовые доходы РФ восстановились

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин прокомментировал нефтегазовые доходы РФ Фото:
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Новая экономика России

Уровни нефтегазовых доходов России восстановились до уровня 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владмиир Путин на экономическом совещании.

«Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле—августе восстановились до уровня прошлого года, активный рост продолжается», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция совещания велась на сайте RUPTLY.

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Уровни нефтегазовых доходов России восстановились до уровня 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владмиир Путин на экономическом совещании. «Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле—августе восстановились до уровня прошлого года, активный рост продолжается», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция совещания велась на сайте RUPTLY.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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