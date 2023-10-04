Власти будут спасать «Роснано» от банкротства

Кабмин РФ занимается вопросом банкротства государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Принимались меры внутри корпорации, были некоторые успехи. Там есть проблемы, которыми очень плотно занимается кабмин», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин упоминал «о большой дыре» в этой корпорации.
Ранее компания «Роснано» уведомила инвесторов, что вероятность банкротства высока. Ей не хватит средств до конца 2023 на выполнение долговых обязательств в полном объеме. Информация об этом появилась на Московской бирже.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.