Власти будут спасать «Роснано» от банкротства

Песков: кабмин занимается вопросом банкротства «Роснано»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Этими проблемами очень плотно занимается Кабмин, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кабмин РФ занимается вопросом банкротства государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принимались меры внутри корпорации, были некоторые успехи. Там есть проблемы, которыми очень плотно занимается кабмин», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин упоминал «о большой дыре» в этой корпорации.

Ранее компания «Роснано» уведомила инвесторов, что вероятность банкротства высока. Ей не хватит средств до конца 2023 на выполнение долговых обязательств в полном объеме. Информация об этом появилась на Московской бирже.

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Кабмин РФ занимается вопросом банкротства государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Принимались меры внутри корпорации, были некоторые успехи. Там есть проблемы, которыми очень плотно занимается кабмин», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин упоминал «о большой дыре» в этой корпорации. Ранее компания «Роснано» уведомила инвесторов, что вероятность банкротства высока. Ей не хватит средств до конца 2023 на выполнение долговых обязательств в полном объеме. Информация об этом появилась на Московской бирже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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