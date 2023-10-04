Мэрия пермского города пожаловалась на вандалов, орудующих в парке

Вандалы повредили в парке инсталляцию к юбилею города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) вандалы повредили инсталляцию «Кунгур 360» в местном парке. Об этом администрация написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В городском парке вандалы испортили световую инсталляцию „Кунгур 360“. Неизвестные сломали часть корпуса буквы „Р“ светящейся надписи», — написали городские власти. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

Отследить по камерам злоумышленников не удалось, так как вандалы орудовали вечером. Это не первый раз, когда хулиганы портят городское имущество. В прошлом году молодые люди изрезали баннеры с историей города, которыми закрывали фонтан.