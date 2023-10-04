Мэрия пермского города пожаловалась на вандалов, орудующих в парке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , моор александр, парк, реконструкция
Вандалы повредили в парке инсталляцию к юбилею города Фото:

В Кунгуре (Пермский край) вандалы повредили инсталляцию «Кунгур 360» в местном парке. Об этом администрация написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В городском парке вандалы испортили световую инсталляцию „Кунгур 360“. Неизвестные сломали часть корпуса буквы „Р“ светящейся надписи», — написали городские власти. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

Отследить по камерам злоумышленников не удалось, так как вандалы орудовали вечером. Это не первый раз, когда хулиганы портят городское имущество. В прошлом году молодые люди изрезали баннеры с историей города, которыми закрывали фонтан.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунгуре (Пермский край) вандалы повредили инсталляцию «Кунгур 360» в местном парке. Об этом администрация написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В городском парке вандалы испортили световую инсталляцию „Кунгур 360“. Неизвестные сломали часть корпуса буквы „Р“ светящейся надписи», — написали городские власти. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос. Отследить по камерам злоумышленников не удалось, так как вандалы орудовали вечером. Это не первый раз, когда хулиганы портят городское имущество. В прошлом году молодые люди изрезали баннеры с историей города, которыми закрывали фонтан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...