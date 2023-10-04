Пленный украинский диверсант раскрыл подробности операции в Крыму

Украинский диверсант: группа планировала снять видео о заходе ГУР в Крым
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Цель высадки группы — установить флаг ГУР в Крыму, заявил диверсант Фото:
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Солдат из группы украинских диверсантов, захваченный в плен, заявил, что целью высадки группы на полуострове было установить флаг ГУР и снять видео на его фоне. Об этом он сообщил сам во время допроса.

«Цель высадки — поставить флаг и сказать, что ГУР зашла в Крым. Выдвигались из Одесской области, село Вилково, с Дуная. Присутствовали 16 человек», — рассказал задержанный диверсант, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что после установки флага группа планировала снять видео.

Утром 4 октября в Крыму пыталась высадиться группа украинских диверсантов. Их атаковали Вооруженные Силы РФ. Группа передвигалась на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Один диверсант был задержан сотрудниками ФСБ.

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Солдат из группы украинских диверсантов, захваченный в плен, заявил, что целью высадки группы на полуострове было установить флаг ГУР и снять видео на его фоне. Об этом он сообщил сам во время допроса. «Цель высадки — поставить флаг и сказать, что ГУР зашла в Крым. Выдвигались из Одесской области, село Вилково, с Дуная. Присутствовали 16 человек», — рассказал задержанный диверсант, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что после установки флага группа планировала снять видео. Утром 4 октября в Крыму пыталась высадиться группа украинских диверсантов. Их атаковали Вооруженные Силы РФ. Группа передвигалась на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Один диверсант был задержан сотрудниками ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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