Пленный украинский диверсант раскрыл подробности операции в Крыму

Солдат из группы украинских диверсантов, захваченный в плен, заявил, что целью высадки группы на полуострове было установить флаг ГУР и снять видео на его фоне. Об этом он сообщил сам во время допроса.
«Цель высадки — поставить флаг и сказать, что ГУР зашла в Крым. Выдвигались из Одесской области, село Вилково, с Дуная. Присутствовали 16 человек», — рассказал задержанный диверсант, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что после установки флага группа планировала снять видео.
Утром 4 октября в Крыму пыталась высадиться группа украинских диверсантов. Их атаковали Вооруженные Силы РФ. Группа передвигалась на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Один диверсант был задержан сотрудниками ФСБ.
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