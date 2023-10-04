Российские военные пресекли высадку диверсантов ВСУ в Крыму

04 октября 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ пресекли попытку высадки десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ», — написало ведомство в telegram-канале . Там отметили, что украинский отряд направлялся в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

ВС РФ пресекли попытку высадки десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ», — написало ведомство в telegram-канале. Там отметили, что украинский отряд направлялся в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.