Российские военные пресекли высадку диверсантов ВСУ в Крыму

ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ пресекли попытку высадки десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ», — написало ведомство в
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