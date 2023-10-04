Российские военные пресекли высадку диверсантов ВСУ в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock
ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ пресекли попытку высадки десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ», — написало ведомство в telegram-канале. Там отметили, что украинский отряд направлялся в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ пресекли попытку высадки десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ», — написало ведомство в telegram-канале. Там отметили, что украинский отряд направлялся в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...