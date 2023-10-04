Le Devoir: Канада тайно обходит свои же санкции против России

04 октября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Канада позволяет своим компаниям обходить антироссийские санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада дала зеленый свет некоторым своим компаниям на обход антироссийских санкций, которые ранее вводило правительство страны. Это следует из федеральных данных по международной торговле, которые приводит издание Le Devoir. «В обстановке строжайшей секретности канадское правительство выдало своим компаниям более десятка специальных разрешений для обхода экономических санкций, которые само же ввело против России», — говорится в материале . Исполнительный директор международной компании Amnesty International Франс Изабель Ланглуа заявил, что иногда экономические интересы берут верх над политикой. Однако при этом новость, что Канада позволяет компаниям обходить антироссийские санкции, вызвала бурную реакцию оппозиционных партий в парламенте. В марте представитель японской корпорации по энергетике, металлам и минералам JOGMEC Такаюки Ногами рассказывал, что Европа продолжает закупать российскую нефть со скидкой, несмотря на санкции. Для этого страны Евросоюза покупают российское сырье в Азии. Страны Запада, к тому же, продолжают поставлять России промышленное оборудование. Например, так делает Великобритания. После начала спецоперации страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Это было сделано для того, чтобы не финансировать страну, которая, по их мнению, начала военные действия на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канада дала зеленый свет некоторым своим компаниям на обход антироссийских санкций, которые ранее вводило правительство страны. Это следует из федеральных данных по международной торговле, которые приводит издание Le Devoir. «В обстановке строжайшей секретности канадское правительство выдало своим компаниям более десятка специальных разрешений для обхода экономических санкций, которые само же ввело против России», — говорится в материале. Исполнительный директор международной компании Amnesty International Франс Изабель Ланглуа заявил, что иногда экономические интересы берут верх над политикой. Однако при этом новость, что Канада позволяет компаниям обходить антироссийские санкции, вызвала бурную реакцию оппозиционных партий в парламенте. В марте представитель японской корпорации по энергетике, металлам и минералам JOGMEC Такаюки Ногами рассказывал, что Европа продолжает закупать российскую нефть со скидкой, несмотря на санкции. Для этого страны Евросоюза покупают российское сырье в Азии. Страны Запада, к тому же, продолжают поставлять России промышленное оборудование. Например, так делает Великобритания. После начала спецоперации страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Это было сделано для того, чтобы не финансировать страну, которая, по их мнению, начала военные действия на Украине.