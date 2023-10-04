Тюменский агрогигант обиделся на молочного партнера из-за долгов. Скрин

Тюменский поставщик семян и зерна «Дружба-Нива» банкротит производителя молока
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цех по производству кокосовых йогуртов. Екатеринбург, диетическая пища, малый бизнес, производство, веганство, кокосовое молоко, безлактозная продукция
ООО «Исетское молоко» задолжало своим партнерам и кредиторам почти 56 млн рублей Фото:

Крупный тюменский поставщик семян и зерна «Дружба-Нива» выступил с банкротным иском против производителя молочных продуктов «Исетское Молоко». Иск зарегистрирован в системе электронного правосудия, говорится в картотеке арбитражных дел.

«Дело №А70-21028/2023, истец — ООО „Дружба-Нива“. Ответчик — ООО „Исетское молоко“, ответчик и истец зарегистрированы в Тюменской области. Сумма иска не оглашается, дело зарегистрировано в системе электронного правосудия», — говорится на сайте информационной системы.

Намерение подать иск против ООО «Исетское Молоко» зарегистрировано в системе СБИС. По данным системы, у ответчика на данный момент накопилось перед кредиторами долгов на сумму 55,8 млн рублей, отмечается высокий риск задержки платежей и отрицательная рентабельность. Известно, что «Исетское Молоко» имеет в портфеле больше 20 исполненных контракта на поставку молочной продукции в Тюменской и Курганской областях.

URA.RU направило руководству обоих предприятий дела письменные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало еще об одном громком тюменском банкротстве.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупный тюменский поставщик семян и зерна «Дружба-Нива» выступил с банкротным иском против производителя молочных продуктов «Исетское Молоко». Иск зарегистрирован в системе электронного правосудия, говорится в картотеке арбитражных дел. «Дело №А70-21028/2023, истец — ООО „Дружба-Нива“. Ответчик — ООО „Исетское молоко“, ответчик и истец зарегистрированы в Тюменской области. Сумма иска не оглашается, дело зарегистрировано в системе электронного правосудия», — говорится на сайте информационной системы. Намерение подать иск против ООО «Исетское Молоко» зарегистрировано в системе СБИС. По данным системы, у ответчика на данный момент накопилось перед кредиторами долгов на сумму 55,8 млн рублей, отмечается высокий риск задержки платежей и отрицательная рентабельность. Известно, что «Исетское Молоко» имеет в портфеле больше 20 исполненных контракта на поставку молочной продукции в Тюменской и Курганской областях. URA.RU направило руководству обоих предприятий дела письменные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало еще об одном громком тюменском банкротстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...