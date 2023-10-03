Отсидевший за изнасилование тюменец попытался задушить ребенка

Мужчину отправили под арест до 13 ноября 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени арестован 42-летний мужчина, который сначала избил 13-летнего ребенка, а затем попытался его задушить. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона. По данным источников URA.RU, ранее он был осужден за изнасилование.

«11 сентября 2023 года мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, находясь у дома по улице Интернациональной в Тюмени, напал на ребенка. Он хотел запугать подростка и вызвать у несовершеннолетнего чувство боязни за свою жизнь. Мужчина нанес удар кулаком по голове мальчика, после чего схватил руками за шею и начал его душить», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

После этого тюменец продолжил избивать подростка. Остановить его смогли только прохожие. По постановлению суда, злоумышленник будет находиться под стражей до 13 ноября 2023 года. По данным источников агентства, ранее обвиняемый был осужден по ч.1 ст. 132 и п.«б» ч.2 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени 12-летний мальчик два раза хотел покончить с собой из-за отца. Мужчина часто выпивал, заставлял ребенка употреблять алкоголь и постоянно его избивал.