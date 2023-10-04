04 октября 2023

Дочка «Курганмашзавода» отправила на фронт партию отремонтированных бронемашин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия-2015. Москва, бмд
Волгоградский филиал КМЗ отправил в войска партию бронетехники после ремонта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Филиал «Курганмашзавода» из Волгограда отправил на фронт партию десантных бронемашин БМД-2 и БТР-РД после капитального ремонта. О выполнении поставок в рамках гособоронзаказа корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«Волгоградский филиал „Курганмашзавода“ в срок отгрузил в войска партию БМД-2 и БТР-РД после ремонта. В ходе проведенных работ были капитально отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — сообщили в холдинге. Отремонтированная бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний и была успешно принята военными представителями.

Ранее URA.RU писало, что предприятия «Курганмашзавода» передали в зону СВО рекордное число отремонтированных бронемашин. Волгоградской площадкой КМЗ и Бронетанковым заводом из Екатеринбурга на фронт было отправлено 83% БМД и 88% БТР от годового плана. Всего объемы производства на предприятиях вырос более чем в три раза. Также сообщалось, что военный завод Кургана отправил на фронт очередную новую партию БМП-3.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Филиал «Курганмашзавода» из Волгограда отправил на фронт партию десантных бронемашин БМД-2 и БТР-РД после капитального ремонта. О выполнении поставок в рамках гособоронзаказа корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Волгоградский филиал „Курганмашзавода“ в срок отгрузил в войска партию БМД-2 и БТР-РД после ремонта. В ходе проведенных работ были капитально отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — сообщили в холдинге. Отремонтированная бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний и была успешно принята военными представителями. Ранее URA.RU писало, что предприятия «Курганмашзавода» передали в зону СВО рекордное число отремонтированных бронемашин. Волгоградской площадкой КМЗ и Бронетанковым заводом из Екатеринбурга на фронт было отправлено 83% БМД и 88% БТР от годового плана. Всего объемы производства на предприятиях вырос более чем в три раза. Также сообщалось, что военный завод Кургана отправил на фронт очередную новую партию БМП-3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...