Дочка «Курганмашзавода» отправила на фронт партию отремонтированных бронемашин

Волгоградский филиал КМЗ отправил в войска партию бронетехники после ремонта Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Филиал «Курганмашзавода» из Волгограда отправил на фронт партию десантных бронемашин БМД-2 и БТР-РД после капитального ремонта. О выполнении поставок в рамках гособоронзаказа корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«Волгоградский филиал „Курганмашзавода“ в срок отгрузил в войска партию БМД-2 и БТР-РД после ремонта. В ходе проведенных работ были капитально отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — сообщили в холдинге. Отремонтированная бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний и была успешно принята военными представителями.

Ранее URA.RU писало, что предприятия «Курганмашзавода» передали в зону СВО рекордное число отремонтированных бронемашин. Волгоградской площадкой КМЗ и Бронетанковым заводом из Екатеринбурга на фронт было отправлено 83% БМД и 88% БТР от годового плана. Всего объемы производства на предприятиях вырос более чем в три раза. Также сообщалось, что военный завод Кургана отправил на фронт очередную новую партию БМП-3.