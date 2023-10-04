В Перми выявлен новый случай заболевания корью

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Медосмотр жильцов дома 52 б по улице Революции по кори. Пермь, улица Революции 52 б, мобильный пункт медосмотра, медосмотр по кори
Возле дома пациентки дежурят врачи Фото:

В Перми зафиксирован еще один случай заражения корью. Заболевание выявлено у женщины, проживающей в микрорайоне «Вышка 2». Информация об этом размещена в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«На „Вышке 2“, по улице Сигаева, 10Б, женщина заболела корью. Оцепили весь дом. Полиция и врачи дежурят у подъезда», — написал местный житель. URA.RU направило запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ранее вспышка кори была зафиксирована в Мотовилихинском районе. Из-за заболевшего ребенка учеников средней школы отправили на дистанционное обучение.

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В Перми зафиксирован еще один случай заражения корью. Заболевание выявлено у женщины, проживающей в микрорайоне «Вышка 2». Информация об этом размещена в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «На „Вышке 2“, по улице Сигаева, 10Б, женщина заболела корью. Оцепили весь дом. Полиция и врачи дежурят у подъезда», — написал местный житель. URA.RU направило запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ранее вспышка кори была зафиксирована в Мотовилихинском районе. Из-за заболевшего ребенка учеников средней школы отправили на дистанционное обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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