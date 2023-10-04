В Перми выявлен новый случай заболевания корью

Возле дома пациентки дежурят врачи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми зафиксирован еще один случай заражения корью. Заболевание выявлено у женщины, проживающей в микрорайоне «Вышка 2». Информация об этом размещена в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«На „Вышке 2“, по улице Сигаева, 10Б, женщина заболела корью. Оцепили весь дом. Полиция и врачи дежурят у подъезда», — написал местный житель. URA.RU направило запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ранее вспышка кори была зафиксирована в Мотовилихинском районе. Из-за заболевшего ребенка учеников средней школы отправили на дистанционное обучение.