03 октября 2023

Власти Салехарда помогли жителям спастись от холода

В Салехарде открыли теплые автобусные остановки
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, погода, автобусная остановка, метель, общественный транспорт, ураган, вьюга, пассажиры автобуса
В столице ЯНАО открыли теплые автобусные остановки Фото:

Для жителей Салехарда (ЯНАО) открыли все теплые остановки в городе. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский в своем telegram-канале.

«Салехардцы, по вашим просьбам с сегодняшнего дня открыли все теплые остановки в нашем городе. Всего в Салехарде 33 таких комплекса» — говорится в сообщении.

Отопление автобусных станций будет запущено, когда в округе похолодает. Однако уже сейчас можно укрыться от непогоды в ожидании транспорта. Сотрудники обслуживающей организации будут следить за чистотой и сохранностью павильонов.

Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое занялись установкой теплых остановочных павильонов. Мэрия закупила 18 новых автобусных остановок.

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Для жителей Салехарда (ЯНАО) открыли все теплые остановки в городе. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский в своем telegram-канале. «Салехардцы, по вашим просьбам с сегодняшнего дня открыли все теплые остановки в нашем городе. Всего в Салехарде 33 таких комплекса» — говорится в сообщении. Отопление автобусных станций будет запущено, когда в округе похолодает. Однако уже сейчас можно укрыться от непогоды в ожидании транспорта. Сотрудники обслуживающей организации будут следить за чистотой и сохранностью павильонов. Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое занялись установкой теплых остановочных павильонов. Мэрия закупила 18 новых автобусных остановок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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