Власти Салехарда помогли жителям спастись от холода

В Салехарде открыли теплые автобусные остановки

В столице ЯНАО открыли теплые автобусные остановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для жителей Салехарда (ЯНАО) открыли все теплые остановки в городе. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский в своем telegram-канале.

«Салехардцы, по вашим просьбам с сегодняшнего дня открыли все теплые остановки в нашем городе. Всего в Салехарде 33 таких комплекса» — говорится в сообщении.

Отопление автобусных станций будет запущено, когда в округе похолодает. Однако уже сейчас можно укрыться от непогоды в ожидании транспорта. Сотрудники обслуживающей организации будут следить за чистотой и сохранностью павильонов.

Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое занялись установкой теплых остановочных павильонов. Мэрия закупила 18 новых автобусных остановок.