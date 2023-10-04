Власти РФ наградили тех, кто определяет будущее страны

Власти наградили тех, кто определяет будущее страны

04 октября 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин рассказал, что школа — лучшее, что было в его жизни с точки зрения наставничества Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти РФ закладывают фундамент будущего России, повышая вовлеченность преподавателей в профессию и, как следствие, уровень образования в стране. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета по просвещению Госдумы Лариса Тутова, комментируя вручение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным премий правительства в области образования. Мишустин в канун Дня учителя 4 октября вручил премии правительства преподавателям и ученым за вклад в развитие педагогической науки. «Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд», — подчеркнул глава правительства. Он отметил, что молодежь стала чаще выбирать педагогические специальности: в этом году педвузы приняли на 100 тысяч абитуриентов больше, чем в 2022-м. «Ребята ежегодно демонстрируют авторитет и качество отечественного образования, получая высшие награды на самых престижных состязаниях как в России, так и за рубежом. Их успех — это результат работы опытных наставников, которые вложили в них много знаний и сил», — заверил премьер-министр. Огромную роль в развитии педагогики в стране играет Российская академия образования, ее вклад ежегодно отмечается премией правительства, рассказал Михаил Мишустин. По его словам, в этом году награду получат девять работ, в их числе новый учебник «Теория государства и права» и инновационные разработки для обучения современным технологиям. Особо Мишустин отметил коллег из Луганской Народной Республики. «Это Любовь Викторовна Суслова, которая многие годы посвятила воспитанию детей. Они выросли истинными патриотами. Мастер колледжа — Артем Николаевич Золотухин — не просто профессионал своего дела, в тяжелое для родного края время встал на его защиту. Несмотря на сложную ситуацию, порой с риском для жизни вы продолжаете учить детей», — подчеркнул глава правительства. После вручения премий Мишустин провел встречу со своими школьными учителями. Компанию им составила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Председатель правительства заявил, что никакое дистанционное образование не заменит очные встречи с учителями. «Цифровизация — это сервисы, инструменты для того, чтобы учить. Но никто не отменял учителя. Эти элементы не должны превращать общение с учителем в какой-то формальный процесс. Обязательно личное общение. Учитель как личность, наставник может ребенку дать столько, сколько ни одно дистанционное образование не даст никогда», — рассказал глава правительства, добавив, что школа — лучшее, что было в его жизни «с точки зрения наставничества». Награждая учителей и отмечая их заслуги, власти РФ повышают вовлеченности преподавателей в профессию и как следствие уровень образования в стране, закладывают фундамент будущего России, говорит член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. «Это есть и некий рост профессиональный, совершенствование и возможность получить за свой труд достойное вознаграждение. Это все будет отражаться на том, что дети наши выиграют, школы. В образовательные учреждения придут суперпрофессионалы, которые прошли этот путь, работали над собой, которые являются примером для других коллег, своим примером показывают, что профессия достойна, можно получить общественное признание и финансовую поддержку», — поясняет Тутова. По словам парламентария, все, что есть в стране, зависит от образования, от всех его этапов. «Начиная с детского сада, где закладывается самая основа: духовно-нравственного и всех направлений воспитания. Далее школа как фундамент знаний в разных сферах. Именно школа определяет будущее страны, как бы это громко не звучало, будущее экономики и всех остальных сфер. Что мы в школе заложим нашим детям в плане знаний, в плане духовности, то мы на выходе и получим. Сегодняшние ученики — это будущая власть, будущие строители, будущие учителя, инженеры, врачи и все-все, кто будет через определенное время решать вопросы», — подытожила депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ закладывают фундамент будущего России, повышая вовлеченность преподавателей в профессию и, как следствие, уровень образования в стране. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета по просвещению Госдумы Лариса Тутова, комментируя вручение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным премий правительства в области образования. Мишустин в канун Дня учителя 4 октября вручил премии правительства преподавателям и ученым за вклад в развитие педагогической науки. «Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд», — подчеркнул глава правительства. Он отметил, что молодежь стала чаще выбирать педагогические специальности: в этом году педвузы приняли на 100 тысяч абитуриентов больше, чем в 2022-м. «Ребята ежегодно демонстрируют авторитет и качество отечественного образования, получая высшие награды на самых престижных состязаниях как в России, так и за рубежом. Их успех — это результат работы опытных наставников, которые вложили в них много знаний и сил», — заверил премьер-министр. Огромную роль в развитии педагогики в стране играет Российская академия образования, ее вклад ежегодно отмечается премией правительства, рассказал Михаил Мишустин. По его словам, в этом году награду получат девять работ, в их числе новый учебник «Теория государства и права» и инновационные разработки для обучения современным технологиям. Особо Мишустин отметил коллег из Луганской Народной Республики. «Это Любовь Викторовна Суслова, которая многие годы посвятила воспитанию детей. Они выросли истинными патриотами. Мастер колледжа — Артем Николаевич Золотухин — не просто профессионал своего дела, в тяжелое для родного края время встал на его защиту. Несмотря на сложную ситуацию, порой с риском для жизни вы продолжаете учить детей», — подчеркнул глава правительства. После вручения премий Мишустин провел встречу со своими школьными учителями. Компанию им составила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Председатель правительства заявил, что никакое дистанционное образование не заменит очные встречи с учителями. «Цифровизация — это сервисы, инструменты для того, чтобы учить. Но никто не отменял учителя. Эти элементы не должны превращать общение с учителем в какой-то формальный процесс. Обязательно личное общение. Учитель как личность, наставник может ребенку дать столько, сколько ни одно дистанционное образование не даст никогда», — рассказал глава правительства, добавив, что школа — лучшее, что было в его жизни «с точки зрения наставничества». Награждая учителей и отмечая их заслуги, власти РФ повышают вовлеченности преподавателей в профессию и как следствие уровень образования в стране, закладывают фундамент будущего России, говорит член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. «Это есть и некий рост профессиональный, совершенствование и возможность получить за свой труд достойное вознаграждение. Это все будет отражаться на том, что дети наши выиграют, школы. В образовательные учреждения придут суперпрофессионалы, которые прошли этот путь, работали над собой, которые являются примером для других коллег, своим примером показывают, что профессия достойна, можно получить общественное признание и финансовую поддержку», — поясняет Тутова. По словам парламентария, все, что есть в стране, зависит от образования, от всех его этапов. «Начиная с детского сада, где закладывается самая основа: духовно-нравственного и всех направлений воспитания. Далее школа как фундамент знаний в разных сферах. Именно школа определяет будущее страны, как бы это громко не звучало, будущее экономики и всех остальных сфер. Что мы в школе заложим нашим детям в плане знаний, в плане духовности, то мы на выходе и получим. Сегодняшние ученики — это будущая власть, будущие строители, будущие учителя, инженеры, врачи и все-все, кто будет через определенное время решать вопросы», — подытожила депутат.