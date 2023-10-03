Тюменский миллиардер завел своего человека в комитете по бюджету облдумы

Андрей Лазарев вошел в комитет по бюджету Тюменской областной думы
Тюменский миллиардер Николай Руссу завел своего человека в комитете по бюджету областной думы. Место в депутатской структуре занял топ-менеджер «Мостостроя-11» (фирма принадлежит Руссу) Андрей Лазарев. Это произошло на заседании комитета.
«Депутаты поддержали кандидатуру Лазарева. В этом же комитете ранее состоял Руссу, пока не сдал мандат», — передает журналист агентства с мероприятия.
Считается, что с помощью ставленника Руссу сохраняет свои влияние и возможность лоббировать бизнес-интересы. Андрей Лазарев избрался в Тюменскую облдуму на довыборах по округу своего руководителя.
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