Тюменский миллиардер завел своего человека в комитете по бюджету облдумы

Ставленник тюменского миллиардера Лазарев вошел в комитет по бюджету облдумы

04 октября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Андрей Лазарев вошел в комитет по бюджету Тюменской областной думы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский миллиардер Николай Руссу завел своего человека в комитете по бюджету областной думы. Место в депутатской структуре занял топ-менеджер «Мостостроя-11» (фирма принадлежит Руссу) Андрей Лазарев. Это произошло на заседании комитета. «Депутаты поддержали кандидатуру Лазарева. В этом же комитете ранее состоял Руссу, пока не сдал мандат», — передает журналист агентства с мероприятия. Считается, что с помощью ставленника Руссу сохраняет свои влияние и возможность лоббировать бизнес-интересы. Андрей Лазарев избрался в Тюменскую облдуму на довыборах по округу своего руководителя.

Тюменский миллиардер Николай Руссу завел своего человека в комитете по бюджету областной думы. Место в депутатской структуре занял топ-менеджер «Мостостроя-11» (фирма принадлежит Руссу) Андрей Лазарев. Это произошло на заседании комитета. «Депутаты поддержали кандидатуру Лазарева. В этом же комитете ранее состоял Руссу, пока не сдал мандат», — передает журналист агентства с мероприятия. Считается, что с помощью ставленника Руссу сохраняет свои влияние и возможность лоббировать бизнес-интересы. Андрей Лазарев избрался в Тюменскую облдуму на довыборах по округу своего руководителя.