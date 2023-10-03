03 октября 2023

Тюменский миллиардер завел своего человека в комитете по бюджету облдумы

Ставленник тюменского миллиардера Лазарев вошел в комитет по бюджету облдумы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, лазарев андрей
Андрей Лазарев вошел в комитет по бюджету Тюменской областной думы Фото:

Тюменский миллиардер Николай Руссу завел своего человека в комитете по бюджету областной думы. Место в депутатской структуре занял топ-менеджер «Мостостроя-11» (фирма принадлежит Руссу) Андрей Лазарев. Это произошло на заседании комитета.

«Депутаты поддержали кандидатуру Лазарева. В этом же комитете ранее состоял Руссу, пока не сдал мандат», — передает журналист агентства с мероприятия.

Считается, что с помощью ставленника Руссу сохраняет свои влияние и возможность лоббировать бизнес-интересы. Андрей Лазарев избрался в Тюменскую облдуму на довыборах по округу своего руководителя.

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Тюменский миллиардер Николай Руссу завел своего человека в комитете по бюджету областной думы. Место в депутатской структуре занял топ-менеджер «Мостостроя-11» (фирма принадлежит Руссу) Андрей Лазарев. Это произошло на заседании комитета. «Депутаты поддержали кандидатуру Лазарева. В этом же комитете ранее состоял Руссу, пока не сдал мандат», — передает журналист агентства с мероприятия. Считается, что с помощью ставленника Руссу сохраняет свои влияние и возможность лоббировать бизнес-интересы. Андрей Лазарев избрался в Тюменскую облдуму на довыборах по округу своего руководителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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