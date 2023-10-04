Пермякам объяснили, почему не стоит покупать дешевые мотоциклы с пробегом

Pitbull Race: осенью многие хотят заработать на продаже мотоциклов

Прежде чем брать дешевый мотоцикл, его стоит проверить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми выросло количество предложений о продаже мотоциклов с пробегом. Владельцы предпочитают продать старую технику по доступным ценам, чтобы приобрести новую. Но эксперты не советуют сразу брать дешевый мотоцикл с рук. О нюансах покупки URA.RU рассказала руководитель пермского проката мототехники Pitbull Race Анастасия Кирик.

«Период с октября по январь для байкеров — не сезон. Поэтому многие стараются продать технику. Причин может быть несколько: накатались за сезон, хотят купить модель мощнее или нет денег на хранение. Часто бывает, что в начале сезона взяли бюджетную модель, „выжали“ из нее все и теперь хотят навариться на продаже. Поэтому с дешевыми подержанными мотоциклами нужно быть осторожными», — рассказала Анастасия Кирик корреспонденту агентства.

Она уточнила, что перед покупкой нужно пообщаться с продавцом, узнать у него, как давно он владеет мотоциклом и почему продает. За низкой ценой и срочной продажей могут скрываться юридические и технические проблемы. Затем нужно внимательно осмотреть раму мотоцикла. На ее видимых частях не должно быть трещин, следов ремонта и окраски. «Бывает, что владелец перекрасил мотоцикл, потому что цвет ему не нравился. Но как показывает практика, покраска — способ скрыть последствия аварий», — отметила Кирик.

Также она уточнила, что перед покупкой мотоцикла с пробегом лучше проконсультироваться с человеком, который разбирается во всех особенностях. У технического состояния очень много нюансов, и недобросовестный человек может их утаить, а неопытному владельцу будет сложно их обнаружить.

Ранее URA.RU рассказало, когда выгоднее приобретать мототехнику. Осенью не только цены на нее ниже, но и подготовить к сезону ее будет проще.