Солдаты ВСУ объяснили, почему им не удалось контрнаступление

The Times: российские авиабомбы остановили наступление Украины

04 октября 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Российские КАБ, мины и беспилотники сковали штурмовые бригады ВСУ и не дали им прорвать оборону, пишет The Times

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось из-за российских авиационных бомб КАБ. Об этом рассказали украинские военные.

«Они (авиационные КАБ — прим. URA.RU) оказали разрушительное воздействие на усилия украинцев по наступлению, в результате чего за последний месяц контрнаступление резко остановилось», — пишет газета The Times, ссылаясь на слова украинских военнослужащих.

Подполковник ВВС Украины отметил, что дальность пуска таких ракет не позволяет сбивать самолеты, которые их сбрасывают.

В статье сообщают, что российские КАБ, мины и беспилотники сковали штурмовые бригады ВСУ и не дали им прорвать оборону России. Там добавили, что ВС РФ стали более технически подкованными, разрабатывая меньшие по размеру и лучше замаскированные устройства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать разведывательные дроны, которые Украина использует для идентификации целей. К тому же каждая российская траншея, которую захватывают украинцы, провоцирует контратаку войск, слишком хорошо знающих координаты своих предыдущих позиций.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Он констатировал, что все попытки операции Киева оказались безуспешными.

В статье The New York Times написали, что стратегия «эластичной обороны», которую используют российские военнослужащие, мешает проведению контрнаступления украинской армии, передает RT.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Киева осталось максимум два месяца до наступления неблагоприятных погодных условий. После этого, по его мнению, ситуация для ВСУ станет тяжелой, говорится в материале «Национальной службы новостей».

