03 октября 2023

Солдаты ВСУ объяснили, почему им не удалось контрнаступление

The Times: российские авиабомбы остановили наступление Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, всу, stock
Российские КАБ, мины и беспилотники сковали штурмовые бригады ВСУ и не дали им прорвать оборону, пишет The Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось из-за российских авиационных бомб КАБ. Об этом рассказали украинские военные.

«Они (авиационные КАБ — прим. URA.RU) оказали разрушительное воздействие на усилия украинцев по наступлению, в результате чего за последний месяц контрнаступление резко остановилось», — пишет газета The Times, ссылаясь на слова украинских военнослужащих. Подполковник ВВС Украины отметил, что дальность пуска таких ракет не позволяет сбивать самолеты, которые их сбрасывают.

В статье сообщают, что российские КАБ, мины и беспилотники сковали штурмовые бригады ВСУ и не дали им прорвать оборону России. Там добавили, что ВС РФ стали более технически подкованными, разрабатывая меньшие по размеру и лучше замаскированные устройства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать разведывательные дроны, которые Украина использует для идентификации целей. К тому же каждая российская траншея, которую захватывают украинцы, провоцирует контратаку войск, слишком хорошо знающих координаты своих предыдущих позиций.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Он констатировал, что все попытки операции Киева оказались безуспешными. В статье The New York Times написали, что стратегия «эластичной обороны», которую используют российские военнослужащие, мешает проведению контрнаступления украинской армии, передает RT. Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Киева осталось максимум два месяца до наступления неблагоприятных погодных условий. После этого, по его мнению, ситуация для ВСУ станет тяжелой, говорится в материале «Национальной службы новостей».

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Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось из-за российских авиационных бомб КАБ. Об этом рассказали украинские военные. «Они (авиационные КАБ — прим. URA.RU) оказали разрушительное воздействие на усилия украинцев по наступлению, в результате чего за последний месяц контрнаступление резко остановилось», — пишет газета The Times, ссылаясь на слова украинских военнослужащих. Подполковник ВВС Украины отметил, что дальность пуска таких ракет не позволяет сбивать самолеты, которые их сбрасывают. В статье сообщают, что российские КАБ, мины и беспилотники сковали штурмовые бригады ВСУ и не дали им прорвать оборону России. Там добавили, что ВС РФ стали более технически подкованными, разрабатывая меньшие по размеру и лучше замаскированные устройства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать разведывательные дроны, которые Украина использует для идентификации целей. К тому же каждая российская траншея, которую захватывают украинцы, провоцирует контратаку войск, слишком хорошо знающих координаты своих предыдущих позиций. В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Он констатировал, что все попытки операции Киева оказались безуспешными. В статье The New York Times написали, что стратегия «эластичной обороны», которую используют российские военнослужащие, мешает проведению контрнаступления украинской армии, передает RT. Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Киева осталось максимум два месяца до наступления неблагоприятных погодных условий. После этого, по его мнению, ситуация для ВСУ станет тяжелой, говорится в материале «Национальной службы новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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