Минобразования опровергло массовое увольнение педагогов в колледже Екатеринбурга

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Международный научно-практический форум в УрГПУ и интервью с Дмитрием Рассохиным. Екатеринбург , учитель, школьная доска, урок, мел, наука, школа, образование, рассохин дмитрий, институт, преподаватель, профессор
На место ушедших преподавателей пришли новые Фото:

В Уральском радиоколледже имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге нет массовых увольнений: некоторые преподаватели уехали из региона, кто-то ушел работать в другие учебные заведения, а есть те, кто решил посвятить себя бизнесу. Всем им на замену нашли других педагогов. Об этом URA.RU рассказали в минобразования Свердловской область.

«В течение 2023 года в колледже прошла ротация педагогов: четверо перешли в другие учебные заведения, двое уехали из Свердловской области, еще двое ушли в бизнес, один преподаватель вышел на пенсию. К началу учебного года в колледж были трудоустроены 13 преподавателей», — пояснили в министерстве.

Там подчеркнули, что студенты учатся в обычном режиме, план полностью реализуется и пропусков в расписании нет. «В расписании могут быть замены, связанные с тем, что несколько преподавателей находятся на больничном или в учебном отпуске. После их возвращения учебные часы будут восполнены», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из Уральского радиоколледжа имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге массово уволились преподаватели технических дисциплин. Свои должности покинули 10 человек. Предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством.

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В Уральском радиоколледже имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге нет массовых увольнений: некоторые преподаватели уехали из региона, кто-то ушел работать в другие учебные заведения, а есть те, кто решил посвятить себя бизнесу. Всем им на замену нашли других педагогов. Об этом URA.RU рассказали в минобразования Свердловской область. «В течение 2023 года в колледже прошла ротация педагогов: четверо перешли в другие учебные заведения, двое уехали из Свердловской области, еще двое ушли в бизнес, один преподаватель вышел на пенсию. К началу учебного года в колледж были трудоустроены 13 преподавателей», — пояснили в министерстве. Там подчеркнули, что студенты учатся в обычном режиме, план полностью реализуется и пропусков в расписании нет. «В расписании могут быть замены, связанные с тем, что несколько преподавателей находятся на больничном или в учебном отпуске. После их возвращения учебные часы будут восполнены», — рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что из Уральского радиоколледжа имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге массово уволились преподаватели технических дисциплин. Свои должности покинули 10 человек. Предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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