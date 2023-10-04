Минобразования опровергло массовое увольнение педагогов в колледже Екатеринбурга

На место ушедших преподавателей пришли новые Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Уральском радиоколледже имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге нет массовых увольнений: некоторые преподаватели уехали из региона, кто-то ушел работать в другие учебные заведения, а есть те, кто решил посвятить себя бизнесу. Всем им на замену нашли других педагогов. Об этом URA.RU рассказали в минобразования Свердловской область.

«В течение 2023 года в колледже прошла ротация педагогов: четверо перешли в другие учебные заведения, двое уехали из Свердловской области, еще двое ушли в бизнес, один преподаватель вышел на пенсию. К началу учебного года в колледж были трудоустроены 13 преподавателей», — пояснили в министерстве.

Там подчеркнули, что студенты учатся в обычном режиме, план полностью реализуется и пропусков в расписании нет. «В расписании могут быть замены, связанные с тем, что несколько преподавателей находятся на больничном или в учебном отпуске. После их возвращения учебные часы будут восполнены», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из Уральского радиоколледжа имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге массово уволились преподаватели технических дисциплин. Свои должности покинули 10 человек. Предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством.