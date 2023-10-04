В Кургане до конца года частично закрыли мост на проспекте Голикова

04 октября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

В Кургане частично ограничили движение по мосту на проспекте Голикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана закрыла до конца года половину проезжей части моста на проспекте Голикова. Соответствующее постановление вышло на сайте администрации. «О закрытии движения транспорта по проезжей части нечетного направления движения проспекта Маршала Голикова на всем протяжении моста через реку Черную», — носит название документ. Капитальные работы продлятся три месяца, со 2 октября по 31 декабря. Для работ закроют полосы, ведущие в Заозерный жилой массив. На другой половине моста будет организовано двустороннее движение. Там же подрядчик и сотрудники Госавтоинспекции установят соответствующие знаки, предупреждающие о работах и регламентирующие движение. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут капитально ремонтировать мост на проспекте Голикова. Власти сообщила, что к работам приступят после открытия движения по Чеховскому путепроводу.

Мэрия Кургана закрыла до конца года половину проезжей части моста на проспекте Голикова. Соответствующее постановление вышло на сайте администрации. «О закрытии движения транспорта по проезжей части нечетного направления движения проспекта Маршала Голикова на всем протяжении моста через реку Черную», — носит название документ. Капитальные работы продлятся три месяца, со 2 октября по 31 декабря. Для работ закроют полосы, ведущие в Заозерный жилой массив. На другой половине моста будет организовано двустороннее движение. Там же подрядчик и сотрудники Госавтоинспекции установят соответствующие знаки, предупреждающие о работах и регламентирующие движение. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут капитально ремонтировать мост на проспекте Голикова. Власти сообщила, что к работам приступят после открытия движения по Чеховскому путепроводу.