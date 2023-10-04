Чем известен российский физик, получивший Нобелевскую премию

Нобелевская премия по химии была присуждена российскому физику Екимову

04 октября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Алексей Екимов отмечен Нобелевской премией за открытие и синтез квантовых точек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нобелевской премии по химии в 2023 году удостоен российский физик Алексей Екимов, живущий в США. Помимо Екимова, за всю историю Нобелевской премии в области химии только один раз награда была присуждена российскому исследователю. URA.RU приводит биографию российского физика Алексея Екимова и рассказывает о пути его исследований. Биография Алексея Екимова Алексей Екимов родился 28 февраля 1945 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1967 году Екимов окончил физический факультет в Ленинградском университете. В 1974 защитил диссертацию по теме «Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках», получив степень кандидата физико-математических наук. Защитив еще одну диссертацию по теме «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах», в 1989 году получил степень доктора физико-математических наук. С 1970-х российский физик занимался исследованиями новых явлений, которые связаны с оптической ориентацией спинов электронов и ядер в полупроводниках. Уже в 1976 году он был отмечен Государственной премией СССР за цикл работ по этой теме. С 1999 года Алексей Екимов работает главным научным сотрудником в компании Nanocrystals Technology в Соединенных Штатах. Также ученый работал в ФТИ имени Иоффе и в Государственном оптическом институте имени Вавилова. За что Екимову присудили Нобелевскую премию Нобелевская премия по химии была присуждена сразу трем исследователям: Луису Брюсу, Мунги Бавенди и Алексею Екимову. Все трое были отмечены «за открытие и синтез квантовых точек». В пресс-релизе Нобелевского комитета указано, что физики давно знали о том, что в наночастицах могут возникать квантовые эффекты, которые зависят от размера. Проблема была только в том, что на ранних этапах исследований было почти невозможно сделать подходящие для этого структуры. В связи с чем мало кто мог поверить, что данные знания найдут применение на практике. Что такое квантовые точки Квантовые точки — это кристалл полупроводника, в котором происходит реализация квантовых эффектов. Электрические характеристики составляющих квантовой точки зависят от ее размера и формы. Она должна быть достаточно мала, чтобы квантовые эффекты, составляющие этой квантовой точки, были существенными. Квантовые точки способны поглощать свет в широком диапазоне, а излучают его в узком. Интервал длины волн при излучении света определяется размерами нанокристалла. Получается, что разные квантовые точки светятся определенным цветом. В 2006 году Екимов стал обладателем премии Вуда. Эта награда Оптического сообщества, которая в научном мире считается очень престижной. Российского физика, а также его соотечественника Александра Эфроса и американца Луиса Брюса, отметили за «открытие нанокристаллических квантовых точек и пионерские исследования их электронных и оптических свойств». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нобелевской премии по химии в 2023 году удостоен российский физик Алексей Екимов, живущий в США. Помимо Екимова, за всю историю Нобелевской премии в области химии только один раз награда была присуждена российскому исследователю. URA.RU приводит биографию российского физика Алексея Екимова и рассказывает о пути его исследований. Алексей Екимов родился 28 февраля 1945 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1967 году Екимов окончил физический факультет в Ленинградском университете. В 1974 защитил диссертацию по теме «Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках», получив степень кандидата физико-математических наук. Защитив еще одну диссертацию по теме «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах», в 1989 году получил степень доктора физико-математических наук. С 1970-х российский физик занимался исследованиями новых явлений, которые связаны с оптической ориентацией спинов электронов и ядер в полупроводниках. Уже в 1976 году он был отмечен Государственной премией СССР за цикл работ по этой теме. С 1999 года Алексей Екимов работает главным научным сотрудником в компании Nanocrystals Technology в Соединенных Штатах. Также ученый работал в ФТИ имени Иоффе и в Государственном оптическом институте имени Вавилова. Нобелевская премия по химии была присуждена сразу трем исследователям: Луису Брюсу, Мунги Бавенди и Алексею Екимову. Все трое были отмечены «за открытие и синтез квантовых точек». В пресс-релизе Нобелевского комитета указано, что физики давно знали о том, что в наночастицах могут возникать квантовые эффекты, которые зависят от размера. Проблема была только в том, что на ранних этапах исследований было почти невозможно сделать подходящие для этого структуры. В связи с чем мало кто мог поверить, что данные знания найдут применение на практике. Квантовые точки — это кристалл полупроводника, в котором происходит реализация квантовых эффектов. Электрические характеристики составляющих квантовой точки зависят от ее размера и формы. Она должна быть достаточно мала, чтобы квантовые эффекты, составляющие этой квантовой точки, были существенными. Квантовые точки способны поглощать свет в широком диапазоне, а излучают его в узком. Интервал длины волн при излучении света определяется размерами нанокристалла. Получается, что разные квантовые точки светятся определенным цветом. В 2006 году Екимов стал обладателем премии Вуда. Эта награда Оптического сообщества, которая в научном мире считается очень престижной. Российского физика, а также его соотечественника Александра Эфроса и американца Луиса Брюса, отметили за «открытие нанокристаллических квантовых точек и пионерские исследования их электронных и оптических свойств».