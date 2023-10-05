Любимого мэра свердловского губернатора назначат его полпредом

Свердловский мэр Вервейн возглавит Северный управленческий округ

06 октября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Александр Вервейн получит новую должность Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэра Волчанска (Свердловская область) Александра Вервейна назначат руководителем Северного управленческого округа. Он сменит Евгения Преина, которого тоже ожидает новая должность, сообщают источники агентства URA.RU. «Вервейн покидает пост главы Волчанского городского округа — его в ближайшее время назначат управлять Северным округом, представлять интересы губернатора. Рокировка связана с тем, что предыдущего руководителя Евгения Преина уже на следующей неделе выберут главой пострадавшего от пожаров Сосьвинского округа», — сказал источник. Александр Вервейн обладает негласным статусом любимого мэра Евгения Куйвашева. Он возглавляет Волчанск последние десять лет, за это время ему удалось преобразить депрессивную территорию, например, через организацию ремонта уникальной трамвайной линии. Кроме того, на каждых выборах мэр показывает высочайшие результаты. К примеру, на последней губернаторской кампании Куйвашев получил в Волчанске рекордные почти 94% голосов.

Мэра Волчанска (Свердловская область) Александра Вервейна назначат руководителем Северного управленческого округа. Он сменит Евгения Преина, которого тоже ожидает новая должность, сообщают источники агентства URA.RU. «Вервейн покидает пост главы Волчанского городского округа — его в ближайшее время назначат управлять Северным округом, представлять интересы губернатора. Рокировка связана с тем, что предыдущего руководителя Евгения Преина уже на следующей неделе выберут главой пострадавшего от пожаров Сосьвинского округа», — сказал источник. Александр Вервейн обладает негласным статусом любимого мэра Евгения Куйвашева. Он возглавляет Волчанск последние десять лет, за это время ему удалось преобразить депрессивную территорию, например, через организацию ремонта уникальной трамвайной линии. Кроме того, на каждых выборах мэр показывает высочайшие результаты. К примеру, на последней губернаторской кампании Куйвашев получил в Волчанске рекордные почти 94% голосов.