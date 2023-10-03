03 октября 2023

Снос дома, разрушенного взрывом газа в Нижневартовске, переносится

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос "дома журналистов". Екатеринбург, снос здания, разрушение
Проект по сносу дома «законсервировали„на неопределенный срок Фото:

Разрушенный взрывом газа дом на улице Мира, 6а в Нижневартовске (ХМАО) в ближайшее время не снесут. Подрядчик «законсервировал» проект из-за судов с собственниками, которых не устраивают условия переселения.

«Мы консервируем проект до решения вопросов. Мы вернемся, когда ситуация разрешится. Все будет решаться официально, потому что это форс-мажорное обстоятельство», — сообщает портал NV86, ссылаясь на информацию от подрядчика — ООО «СносСтройИнвест». Подрядчик не может использовать тяжелую технику для сноса здания, пока в соседних домах проживают люди. По словам представителя компании, это противоречит правилам безопасности.

На данный момент проект по сносу дома приостановлен до полного разрешения конфликта сторон. Уточняется, что все подготовительные работы к сносу уже проведены. В пресс-службе администрации Нижневартовска рассказали, что проводят работу с не согласными на расселение собственниками. Срок окончания контракта с подрядчиком датируется 30 ноября 2023 года.

Ранее мэрия Нижневартовска сообщила, что подрядчик ООО «СносСтройИнвест» начал подготовку к демонтажу дома 6а по улице Мира, где в декабре 2022 года взорвался газ и погибли 10 человек. Непосредственный демонтаж был назначен на сентябрь.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разрушенный взрывом газа дом на улице Мира, 6а в Нижневартовске (ХМАО) в ближайшее время не снесут. Подрядчик «законсервировал» проект из-за судов с собственниками, которых не устраивают условия переселения. «Мы консервируем проект до решения вопросов. Мы вернемся, когда ситуация разрешится. Все будет решаться официально, потому что это форс-мажорное обстоятельство», — сообщает портал NV86, ссылаясь на информацию от подрядчика — ООО «СносСтройИнвест». Подрядчик не может использовать тяжелую технику для сноса здания, пока в соседних домах проживают люди. По словам представителя компании, это противоречит правилам безопасности. На данный момент проект по сносу дома приостановлен до полного разрешения конфликта сторон. Уточняется, что все подготовительные работы к сносу уже проведены. В пресс-службе администрации Нижневартовска рассказали, что проводят работу с не согласными на расселение собственниками. Срок окончания контракта с подрядчиком датируется 30 ноября 2023 года. Ранее мэрия Нижневартовска сообщила, что подрядчик ООО «СносСтройИнвест» начал подготовку к демонтажу дома 6а по улице Мира, где в декабре 2022 года взорвался газ и погибли 10 человек. Непосредственный демонтаж был назначен на сентябрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...