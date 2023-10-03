Снос дома, разрушенного взрывом газа в Нижневартовске, переносится

04 октября 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Проект по сносу дома «законсервировали„на неопределенный срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разрушенный взрывом газа дом на улице Мира, 6а в Нижневартовске (ХМАО) в ближайшее время не снесут. Подрядчик «законсервировал» проект из-за судов с собственниками, которых не устраивают условия переселения. «Мы консервируем проект до решения вопросов. Мы вернемся, когда ситуация разрешится. Все будет решаться официально, потому что это форс-мажорное обстоятельство», — сообщает портал NV86, ссылаясь на информацию от подрядчика — ООО «СносСтройИнвест». Подрядчик не может использовать тяжелую технику для сноса здания, пока в соседних домах проживают люди. По словам представителя компании, это противоречит правилам безопасности. На данный момент проект по сносу дома приостановлен до полного разрешения конфликта сторон. Уточняется, что все подготовительные работы к сносу уже проведены. В пресс-службе администрации Нижневартовска рассказали, что проводят работу с не согласными на расселение собственниками. Срок окончания контракта с подрядчиком датируется 30 ноября 2023 года. Ранее мэрия Нижневартовска сообщила, что подрядчик ООО «СносСтройИнвест» начал подготовку к демонтажу дома 6а по улице Мира, где в декабре 2022 года взорвался газ и погибли 10 человек. Непосредственный демонтаж был назначен на сентябрь.

Разрушенный взрывом газа дом на улице Мира, 6а в Нижневартовске (ХМАО) в ближайшее время не снесут. Подрядчик «законсервировал» проект из-за судов с собственниками, которых не устраивают условия переселения. «Мы консервируем проект до решения вопросов. Мы вернемся, когда ситуация разрешится. Все будет решаться официально, потому что это форс-мажорное обстоятельство», — сообщает портал NV86, ссылаясь на информацию от подрядчика — ООО «СносСтройИнвест». Подрядчик не может использовать тяжелую технику для сноса здания, пока в соседних домах проживают люди. По словам представителя компании, это противоречит правилам безопасности. На данный момент проект по сносу дома приостановлен до полного разрешения конфликта сторон. Уточняется, что все подготовительные работы к сносу уже проведены. В пресс-службе администрации Нижневартовска рассказали, что проводят работу с не согласными на расселение собственниками. Срок окончания контракта с подрядчиком датируется 30 ноября 2023 года. Ранее мэрия Нижневартовска сообщила, что подрядчик ООО «СносСтройИнвест» начал подготовку к демонтажу дома 6а по улице Мира, где в декабре 2022 года взорвался газ и погибли 10 человек. Непосредственный демонтаж был назначен на сентябрь.