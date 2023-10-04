В ФРГ высказались о поставках Украине ракет Taurus, способных долетать до Москвы

Bild: Германия не планирует в ближайшее время отправлять Украине ракеты Taurus

04 октября 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Германия пока не готова отправить Украине ракеты Taurus (архивное фото) Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия в ближайшее время не будет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus, которые хочет Киев. Однако Берлин пока не отправил Украине официальный отказ, об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины. «Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять столь срочно запрошенные украинской армией крылатые ракеты Taurus. Однако ФРГ еще не отправила Киеву официальный отказ», — пишет Bild со ссылкой на источники. Отмечается, что таким образом у канцлера Германии Олафа Шольца есть время для раздумий. Однако таблоид сообщает, что ФРГ вряд ли поставит Украине Taurus. При этом Германия предлагает дать Украине больше ракет для систем Patriot. Вопросы касательно поставок Taurus до сих не решены из-за опасений ФРГ перед Россией. Германия не готова брать на себя риски, связанные с тем, что ее оружием Киев будет атаковать Крымский мост. Украина запросила ракеты Taurus у Германии еще в мае. Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии в 500 километров. Если они появятся у Киева, то он сможет атаковать Москву. Cоветник главы ДНР Ян Гагин отмечал, что Берлин может развязать третью мировую войну, если все же решится на поставки Тaurus, передает RT.

Германия в ближайшее время не будет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus, которые хочет Киев. Однако Берлин пока не отправил Украине официальный отказ, об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины. «Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять столь срочно запрошенные украинской армией крылатые ракеты Taurus. Однако ФРГ еще не отправила Киеву официальный отказ», — пишет Bild со ссылкой на источники. Отмечается, что таким образом у канцлера Германии Олафа Шольца есть время для раздумий. Однако таблоид сообщает, что ФРГ вряд ли поставит Украине Taurus. При этом Германия предлагает дать Украине больше ракет для систем Patriot. Вопросы касательно поставок Taurus до сих не решены из-за опасений ФРГ перед Россией. Германия не готова брать на себя риски, связанные с тем, что ее оружием Киев будет атаковать Крымский мост. Украина запросила ракеты Taurus у Германии еще в мае. Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии в 500 километров. Если они появятся у Киева, то он сможет атаковать Москву. Cоветник главы ДНР Ян Гагин отмечал, что Берлин может развязать третью мировую войну, если все же решится на поставки Тaurus, передает RT.