Путин укрепляет позиции России на Кавказе

05 октября 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой республики Абхазия Асланом Бжанией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин укрепляет позиции России на Кавказе. Так эксперты трактуют итоги встречи российского лидера с главой республики Абхазия Асланом Бжанией 5 октября. По словам аналитиков, Путин посылает всему миру сигнал, что позиции России в регионе сильны и лезть туда не нужно. Общение с главой Абхазии Путин начал с поздравления главы республики с национальными праздниками — Днем признания и Днем победы и независимости. Российский лидер отметил, что отношения между странами развиваются хорошо, рост товарооборота за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по разным направлениям. «Больше 200 предприятий совместных работают. Развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, наша совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии», — рассказал президент. Путин уделяет пристальное внимание взаимодействию с Абхазией, так как страна находится рядом с «южной столицей» России Сочи, а также рядом с Грузией, пояснил заведующий отделом Кавказа института стран СНГ Владимир Новиков. «У нас в Абхазии стоит база. В отличие от Армении никто не ставит вопрос об уходе оттуда. Кроме того, последние события в Армении показали, что позиции в Закавказье нужно укреплять. Они требуют корректировки нашей кавказской политики», — считает Новиков. С тем, что Путин уделяет внимание Абхазии, чтобы обезопасить Россию на южных рубежах согласился и руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Понятно, что эта спорная территория может стать инструментом давления на Россию в Кавказском регионе. И нам нужно всему миру дать понять, что не надо лезть на Кавказ. Там крепки позиции России, Россия все контролирует и за всем следит. Никто на Западе или в Грузии не должен думать, что можно сделать что-то подобное, как в Карабахе. Путин всем дает такой сигнал», — подытожил Ярошенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин укрепляет позиции России на Кавказе. Так эксперты трактуют итоги встречи российского лидера с главой республики Абхазия Асланом Бжанией 5 октября. По словам аналитиков, Путин посылает всему миру сигнал, что позиции России в регионе сильны и лезть туда не нужно. Общение с главой Абхазии Путин начал с поздравления главы республики с национальными праздниками — Днем признания и Днем победы и независимости. Российский лидер отметил, что отношения между странами развиваются хорошо, рост товарооборота за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по разным направлениям. «Больше 200 предприятий совместных работают. Развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, наша совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии», — рассказал президент. Путин уделяет пристальное внимание взаимодействию с Абхазией, так как страна находится рядом с «южной столицей» России Сочи, а также рядом с Грузией, пояснил заведующий отделом Кавказа института стран СНГ Владимир Новиков. «У нас в Абхазии стоит база. В отличие от Армении никто не ставит вопрос об уходе оттуда. Кроме того, последние события в Армении показали, что позиции в Закавказье нужно укреплять. Они требуют корректировки нашей кавказской политики», — считает Новиков. С тем, что Путин уделяет внимание Абхазии, чтобы обезопасить Россию на южных рубежах согласился и руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Понятно, что эта спорная территория может стать инструментом давления на Россию в Кавказском регионе. И нам нужно всему миру дать понять, что не надо лезть на Кавказ. Там крепки позиции России, Россия все контролирует и за всем следит. Никто на Западе или в Грузии не должен думать, что можно сделать что-то подобное, как в Карабахе. Путин всем дает такой сигнал», — подытожил Ярошенко.