В России придумали способ борьбы с нехваткой IT-специалистов

05 октября 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

IT-специалистам, вернувшимся в Россию, помогут в поиске новой работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за резкого оттока IT-специалистов в условиях международных конфликтов в России задумались о создании программы поддержки «обратных» релокантов. Об этом рассказали в статье Всероссийского научно-исследовательского института труда (ВНИИ). «Вернувшихся предлагают восстанавливать на работе или помогать им в поиске нового места заработка. По мнению экспертов, „обратным“ релокантам следует предоставлять психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия», — пишут «Известия», ознакомившиеся со статьей. Толчком к этому послужил стабильно-высокий спрос на IT-специалистов. В период с января по август 2023 года было опубликовано 120 тысяч вакансий. Эксперты ВНИИ предлагают привлекать талантливых специалистов из-за рубежа для решения дефицита кадров. «Для этого необходимо разработать программы для содействия иммигрантам в адаптации и получение работы в индустрии», — отметили они. Кроме того, в список стимулирования вошли: поддержка стартапов и инвестирование в инновационные проекты, увеличение заработной платы, а также предоставление льгот. Ранее URA.RU писало, что в России начался VII сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Участники соревнований получат возможность карьерного роста, стажировки и работы в топовых российских компаниях. На олимпиаде представлены 14 актуальных направлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за резкого оттока IT-специалистов в условиях международных конфликтов в России задумались о создании программы поддержки «обратных» релокантов. Об этом рассказали в статье Всероссийского научно-исследовательского института труда (ВНИИ). «Вернувшихся предлагают восстанавливать на работе или помогать им в поиске нового места заработка. По мнению экспертов, „обратным“ релокантам следует предоставлять психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия», — пишут «Известия», ознакомившиеся со статьей. Толчком к этому послужил стабильно-высокий спрос на IT-специалистов. В период с января по август 2023 года было опубликовано 120 тысяч вакансий. Эксперты ВНИИ предлагают привлекать талантливых специалистов из-за рубежа для решения дефицита кадров. «Для этого необходимо разработать программы для содействия иммигрантам в адаптации и получение работы в индустрии», — отметили они. Кроме того, в список стимулирования вошли: поддержка стартапов и инвестирование в инновационные проекты, увеличение заработной платы, а также предоставление льгот. Ранее URA.RU писало, что в России начался VII сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Участники соревнований получат возможность карьерного роста, стажировки и работы в топовых российских компаниях. На олимпиаде представлены 14 актуальных направлений.