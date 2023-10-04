04 октября 2023

В России придумали способ борьбы с нехваткой IT-специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
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IT-специалистам, вернувшимся в Россию, помогут в поиске новой работы Фото:

Из-за резкого оттока IT-специалистов в условиях международных конфликтов в России задумались о создании программы поддержки «обратных» релокантов. Об этом рассказали в статье Всероссийского научно-исследовательского института труда (ВНИИ).

«Вернувшихся предлагают восстанавливать на работе или помогать им в поиске нового места заработка. По мнению экспертов, „обратным“ релокантам следует предоставлять психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия», — пишут «Известия», ознакомившиеся со статьей. Толчком к этому послужил стабильно-высокий спрос на IT-специалистов. В период с января по август 2023 года было опубликовано 120 тысяч вакансий.

Эксперты ВНИИ предлагают привлекать талантливых специалистов из-за рубежа для решения дефицита кадров. «Для этого необходимо разработать программы для содействия иммигрантам в адаптации и получение работы в индустрии», — отметили они. Кроме того, в список стимулирования вошли: поддержка стартапов и инвестирование в инновационные проекты, увеличение заработной платы, а также предоставление льгот.

Ранее URA.RU писало, что в России начался VII сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Участники соревнований получат возможность карьерного роста, стажировки и работы в топовых российских компаниях. На олимпиаде представлены 14 актуальных направлений.

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Из-за резкого оттока IT-специалистов в условиях международных конфликтов в России задумались о создании программы поддержки «обратных» релокантов. Об этом рассказали в статье Всероссийского научно-исследовательского института труда (ВНИИ). «Вернувшихся предлагают восстанавливать на работе или помогать им в поиске нового места заработка. По мнению экспертов, „обратным“ релокантам следует предоставлять психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия», — пишут «Известия», ознакомившиеся со статьей. Толчком к этому послужил стабильно-высокий спрос на IT-специалистов. В период с января по август 2023 года было опубликовано 120 тысяч вакансий. Эксперты ВНИИ предлагают привлекать талантливых специалистов из-за рубежа для решения дефицита кадров. «Для этого необходимо разработать программы для содействия иммигрантам в адаптации и получение работы в индустрии», — отметили они. Кроме того, в список стимулирования вошли: поддержка стартапов и инвестирование в инновационные проекты, увеличение заработной платы, а также предоставление льгот. Ранее URA.RU писало, что в России начался VII сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Участники соревнований получат возможность карьерного роста, стажировки и работы в топовых российских компаниях. На олимпиаде представлены 14 актуальных направлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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