Власти Кургана расселяют горожан из аварийных домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Кургана купили десятки квартир для переселенцев из авариного жилья в строящихся пятиэтажках на улице Омской. Информация об этом опубликована в паблике городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В двух строящихся пятиэтажных домах 92 квартиры приобретены для расселения граждан, проживавших в аварийном жилье. Это аварийные дома по улицам Дзержинского, Вагонная, Школьная и Кирова, которые были включены в действующую программу по переселению в установленном порядке до 1 января 2017 года», — указано в сообщении представителей мэрии Кургана.

По данным городских властей, переселенцы из ветхих домов получат новые квартиры по договорам мены и социального найма. Жилье для курганцев строится с чистовой отделкой.

Ранее власти Курганской области решили расселить на 185 жильцов шести многоквартирных домов меньше, чем планировали изначально. В областном департаменте строительства URA.RU объяснили, что снижение площади связано с тем, что изначально в программу ошибочно были включены шесть многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, что противоречит ее условиям. Также из программы исключили пустующие помещения.