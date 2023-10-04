Власти Кургана купили десятки квартир для переселенцев из авариного жилья в строящихся пятиэтажках на улице Омской. Информация об этом опубликована в паблике городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
«В двух строящихся пятиэтажных домах 92 квартиры приобретены для расселения граждан, проживавших в аварийном жилье. Это аварийные дома по улицам Дзержинского, Вагонная, Школьная и Кирова, которые были включены в действующую программу по переселению в установленном порядке до 1 января 2017 года», — указано в сообщении представителей мэрии Кургана.
По данным городских властей, переселенцы из ветхих домов получат новые квартиры по договорам мены и социального найма. Жилье для курганцев строится с чистовой отделкой.
Ранее власти Курганской области решили расселить на 185 жильцов шести многоквартирных домов меньше, чем планировали изначально. В областном департаменте строительства URA.RU объяснили, что снижение площади связано с тем, что изначально в программу ошибочно были включены шесть многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, что противоречит ее условиям. Также из программы исключили пустующие помещения.
В Кургане на улице Омской в новые пятиэтажки переселят горожан из аварийных домов
Фото: пресс-служба администрации Кургана, https://vk.com/wall-69217442_52577
Власти Кургана купили десятки квартир для переселенцев из авариного жилья в строящихся пятиэтажках на улице Омской. Информация об этом опубликована в паблике городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «В двух строящихся пятиэтажных домах 92 квартиры приобретены для расселения граждан, проживавших в аварийном жилье. Это аварийные дома по улицам Дзержинского, Вагонная, Школьная и Кирова, которые были включены в действующую программу по переселению в установленном порядке до 1 января 2017 года», — указано в сообщении представителей мэрии Кургана. По данным городских властей, переселенцы из ветхих домов получат новые квартиры по договорам мены и социального найма. Жилье для курганцев строится с чистовой отделкой. Ранее власти Курганской области решили расселить на 185 жильцов шести многоквартирных домов меньше, чем планировали изначально. В областном департаменте строительства URA.RU объяснили, что снижение площади связано с тем, что изначально в программу ошибочно были включены шесть многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, что противоречит ее условиям. Также из программы исключили пустующие помещения.