04 октября 2023

Мэрия Кургана купила десятки квартир для горожан из ветхих домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, жилой дом
Власти Кургана расселяют горожан из аварийных домов Фото:

Власти Кургана купили десятки квартир для переселенцев из авариного жилья в строящихся пятиэтажках на улице Омской. Информация об этом опубликована в паблике городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В двух строящихся пятиэтажных домах 92 квартиры приобретены для расселения граждан, проживавших в аварийном жилье. Это аварийные дома по улицам Дзержинского, Вагонная, Школьная и Кирова, которые были включены в действующую программу по переселению в установленном порядке до 1 января 2017 года», — указано в сообщении представителей мэрии Кургана.

По данным городских властей, переселенцы из ветхих домов получат новые квартиры по договорам мены и социального найма. Жилье для курганцев строится с чистовой отделкой.

Ранее власти Курганской области решили расселить на 185 жильцов шести многоквартирных домов меньше, чем планировали изначально. В областном департаменте строительства URA.RU объяснили, что снижение площади связано с тем, что изначально в программу ошибочно были включены шесть многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, что противоречит ее условиям. Также из программы исключили пустующие помещения.

В Кургане на улице Омской в новые пятиэтажки переселят горожан из аварийных домов
В Кургане на улице Омской в новые пятиэтажки переселят горожан из аварийных домов
Фото:

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Власти Кургана купили десятки квартир для переселенцев из авариного жилья в строящихся пятиэтажках на улице Омской. Информация об этом опубликована в паблике городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «В двух строящихся пятиэтажных домах 92 квартиры приобретены для расселения граждан, проживавших в аварийном жилье. Это аварийные дома по улицам Дзержинского, Вагонная, Школьная и Кирова, которые были включены в действующую программу по переселению в установленном порядке до 1 января 2017 года», — указано в сообщении представителей мэрии Кургана. По данным городских властей, переселенцы из ветхих домов получат новые квартиры по договорам мены и социального найма. Жилье для курганцев строится с чистовой отделкой. Ранее власти Курганской области решили расселить на 185 жильцов шести многоквартирных домов меньше, чем планировали изначально. В областном департаменте строительства URA.RU объяснили, что снижение площади связано с тем, что изначально в программу ошибочно были включены шесть многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, что противоречит ее условиям. Также из программы исключили пустующие помещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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