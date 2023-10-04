Таксисты нашли способ обойти новые требования, вступившие в силу 1 сентября

05 октября 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Агрегаторы такси предлагают пассажирам заключать договор аренды машины с экипажем Фото: Денис Моргунов © URA.RU Агрегаторы такси нашли способ оказывать услуги такси без разрешений. Пассажирам предлагают арендовать машину с экипажем. Такие услуги регулируются Гражданским кодексом. «В регионах агрегаторы продолжают передавать заказы машинам без разрешений на работу в такси. „Яндекс.Такси“ и „Максим“ начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем», — передают слова основателя telegram-канала «Омбудсмен такси» Антона Максимова «Известия». Такие услуги регламентированы нормами Гражданского кодекса, а не законом «О такси». Максимов опубликовал скриншоты рассылки для водителей «Яндекс.Такси». «Чтобы продолжать получать заказы в „Яндекс Про“, добавьте разрешение перевозчика. Пока подтверждаете разрешение, выполняйте поездки по заказу. Поездки по заказу — еще один вид перевозок, предусмотренный законом наряду с такси», — сказано в сообщениях. В некоторых сервисах заказа такси эту информацию подтвердили. Например, в такси «Максим» пассажир может заказать водителя с разрешением или выбрать поездку по договору фрахта, сообщил пресс-секретарь сервиса Павел Стенников. В «Яндекс.Такси» отрицают, что компания перешла на новый формат работы. Новый закон «О такси» вступил в силу с 1 сентября. Теперь водители с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут работать в такси. Также этот запрет коснулся неплательщиков штрафов. Таксистам запрещено трудится более 10 часов в сутки и более 40 часов в неделю. На крышах машин должны быть установлены фонари оранжевого цвета. На корпус автомобиля необходимо нанести шашечный пояс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Агрегаторы такси нашли способ оказывать услуги такси без разрешений. Пассажирам предлагают арендовать машину с экипажем. Такие услуги регулируются Гражданским кодексом. «В регионах агрегаторы продолжают передавать заказы машинам без разрешений на работу в такси. „Яндекс.Такси“ и „Максим“ начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем», — передают слова основателя telegram-канала «Омбудсмен такси» Антона Максимова «Известия». Такие услуги регламентированы нормами Гражданского кодекса, а не законом «О такси». Максимов опубликовал скриншоты рассылки для водителей «Яндекс.Такси». «Чтобы продолжать получать заказы в „Яндекс Про“, добавьте разрешение перевозчика. Пока подтверждаете разрешение, выполняйте поездки по заказу. Поездки по заказу — еще один вид перевозок, предусмотренный законом наряду с такси», — сказано в сообщениях. В некоторых сервисах заказа такси эту информацию подтвердили. Например, в такси «Максим» пассажир может заказать водителя с разрешением или выбрать поездку по договору фрахта, сообщил пресс-секретарь сервиса Павел Стенников. В «Яндекс.Такси» отрицают, что компания перешла на новый формат работы. Новый закон «О такси» вступил в силу с 1 сентября. Теперь водители с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут работать в такси. Также этот запрет коснулся неплательщиков штрафов. Таксистам запрещено трудится более 10 часов в сутки и более 40 часов в неделю. На крышах машин должны быть установлены фонари оранжевого цвета. На корпус автомобиля необходимо нанести шашечный пояс.