Таксисты нашли способ обойти новые требования, вступившие в силу 1 сентября

Агрегаторы такси нашли способ оказывать услуги такси без разрешений. Пассажирам предлагают арендовать машину с экипажем. Такие услуги регулируются Гражданским кодексом.
«В регионах агрегаторы продолжают передавать заказы машинам без разрешений на работу в такси. „Яндекс.Такси“ и „Максим“ начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем», — передают слова основателя telegram-канала «Омбудсмен такси» Антона Максимова «Известия». Такие услуги регламентированы нормами Гражданского кодекса, а не законом «О такси».
Максимов опубликовал скриншоты рассылки для водителей «Яндекс.Такси». «Чтобы продолжать получать заказы в „Яндекс Про“, добавьте разрешение перевозчика. Пока подтверждаете разрешение, выполняйте поездки по заказу. Поездки по заказу — еще один вид перевозок, предусмотренный законом наряду с такси», — сказано в сообщениях.
В некоторых сервисах заказа такси эту информацию подтвердили. Например, в такси «Максим» пассажир может заказать водителя с разрешением или выбрать поездку по договору фрахта, сообщил пресс-секретарь сервиса Павел Стенников. В «Яндекс.Такси» отрицают, что компания перешла на новый формат работы.
Новый закон «О такси» вступил в силу с 1 сентября. Теперь водители с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут работать в такси. Также этот запрет коснулся неплательщиков штрафов. Таксистам запрещено трудится более 10 часов в сутки и более 40 часов в неделю. На крышах машин должны быть установлены фонари оранжевого цвета. На корпус автомобиля необходимо нанести шашечный пояс.
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