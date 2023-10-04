В Европарламенте надолго исключили вступление Украины в ЕС

05 октября 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз, заявил Тьерри Мариани Фото: Валентина Свистунова © URA.RU При наличии соответствующих критериев, шансы Украины на вступление в Евросоюз (ЕС) в ближайшем будущем остаются невысокими. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. «У Украины нет шансов вступить в ЕС в ближайшее время», — передает слова Мариани «Известия». Он добавил, что Киев в настоящее время не соответствует необходимым требованиям и критериям для вступления в Евросоюз. Проблемы заключаются в недостаточной борьбе с коррупцией, отсутствии финансовой стабильности и неполноценном функционировании государственных институтов. С другой стороны, немецкий депутат Гуннар Бек считает, что членство Украины в ЕС может рассматриваться как альтернатива вступлению в НАТО. Он отмечает, что такой вариант может стать жизнеспособной политической альтернативой для Украины. Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет вступить в Европейский союз только в 2030 году, при условии выполнения необходимых реформ и борьбы с коррупцией. Обе стороны должны проделать значительную работу в подготовке к членству в ЕС, и этот процесс будет сложным как для Украины, так и для самого Евросоюза.

При наличии соответствующих критериев, шансы Украины на вступление в Евросоюз (ЕС) в ближайшем будущем остаются невысокими. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. «У Украины нет шансов вступить в ЕС в ближайшее время», — передает слова Мариани «Известия». Он добавил, что Киев в настоящее время не соответствует необходимым требованиям и критериям для вступления в Евросоюз. Проблемы заключаются в недостаточной борьбе с коррупцией, отсутствии финансовой стабильности и неполноценном функционировании государственных институтов. С другой стороны, немецкий депутат Гуннар Бек считает, что членство Украины в ЕС может рассматриваться как альтернатива вступлению в НАТО. Он отмечает, что такой вариант может стать жизнеспособной политической альтернативой для Украины. Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет вступить в Европейский союз только в 2030 году, при условии выполнения необходимых реформ и борьбы с коррупцией. Обе стороны должны проделать значительную работу в подготовке к членству в ЕС, и этот процесс будет сложным как для Украины, так и для самого Евросоюза.