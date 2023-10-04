04 октября 2023

В Европарламенте надолго исключили вступление Украины в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Майдан. Украина. Киев, евросоюз, майдан, евромайдан, беспорядки, революция
Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз, заявил Тьерри Мариани Фото:

При наличии соответствующих критериев, шансы Украины на вступление в Евросоюз (ЕС) в ближайшем будущем остаются невысокими. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«У Украины нет шансов вступить в ЕС в ближайшее время», — передает слова Мариани «Известия». Он добавил, что Киев в настоящее время не соответствует необходимым требованиям и критериям для вступления в Евросоюз. Проблемы заключаются в недостаточной борьбе с коррупцией, отсутствии финансовой стабильности и неполноценном функционировании государственных институтов.

С другой стороны, немецкий депутат Гуннар Бек считает, что членство Украины в ЕС может рассматриваться как альтернатива вступлению в НАТО. Он отмечает, что такой вариант может стать жизнеспособной политической альтернативой для Украины.

Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет вступить в Европейский союз только в 2030 году, при условии выполнения необходимых реформ и борьбы с коррупцией. Обе стороны должны проделать значительную работу в подготовке к членству в ЕС, и этот процесс будет сложным как для Украины, так и для самого Евросоюза.

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При наличии соответствующих критериев, шансы Украины на вступление в Евросоюз (ЕС) в ближайшем будущем остаются невысокими. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. «У Украины нет шансов вступить в ЕС в ближайшее время», — передает слова Мариани «Известия». Он добавил, что Киев в настоящее время не соответствует необходимым требованиям и критериям для вступления в Евросоюз. Проблемы заключаются в недостаточной борьбе с коррупцией, отсутствии финансовой стабильности и неполноценном функционировании государственных институтов. С другой стороны, немецкий депутат Гуннар Бек считает, что членство Украины в ЕС может рассматриваться как альтернатива вступлению в НАТО. Он отмечает, что такой вариант может стать жизнеспособной политической альтернативой для Украины. Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет вступить в Европейский союз только в 2030 году, при условии выполнения необходимых реформ и борьбы с коррупцией. Обе стороны должны проделать значительную работу в подготовке к членству в ЕС, и этот процесс будет сложным как для Украины, так и для самого Евросоюза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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