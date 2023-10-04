Forbes: украинские военные представили Зеленскому разрушенный шведский танк

05 октября 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Военные ВСУ показали Владимиру Зеленскому подбитый шведский танк, пишет Forbes Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шведский танк Strv 122, показанный во время визита на передовую президента Украины Владимира Зеленского, был поврежден в боях на сватовском направлении. Об этом пишет издание Forbes. «Шведский танк Strv 122 во время визита Зеленского был тем же танком, который российские войска неоднократно повреждали», — говорится в материале издания. Там добавили, что техника получила повреждения в районе Сватово несколько месяцев назад. Один из поврежденных танков Strv 122 специально был отбуксирован обратно в тыл 21-й бригады, чтобы Зеленский мог осмотреть его. Зимой Швеция передала Киеву 10 шведских танков, включая модернизированный Strv 122, базирующийся на немецком Leopard 2A5. Этот танк считается лучшим на вооружении украинской армии. Техника обслуживается экипажами из солдат ВСУ, прошедшими обучение в Швеции, передает RT.

Шведский танк Strv 122, показанный во время визита на передовую президента Украины Владимира Зеленского, был поврежден в боях на сватовском направлении. Об этом пишет издание Forbes. «Шведский танк Strv 122 во время визита Зеленского был тем же танком, который российские войска неоднократно повреждали», — говорится в материале издания. Там добавили, что техника получила повреждения в районе Сватово несколько месяцев назад. Один из поврежденных танков Strv 122 специально был отбуксирован обратно в тыл 21-й бригады, чтобы Зеленский мог осмотреть его. Зимой Швеция передала Киеву 10 шведских танков, включая модернизированный Strv 122, базирующийся на немецком Leopard 2A5. Этот танк считается лучшим на вооружении украинской армии. Техника обслуживается экипажами из солдат ВСУ, прошедшими обучение в Швеции, передает RT.