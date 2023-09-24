Forbes: российские дроны уничтожили 20% лучших западных танков ВСУ

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Российские дроны вывели из строя танки Strv 122 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские беспилотники, начиненные взрывчаткой, вывели из строя два из 10 шведских танков Strv 122 на востоке Украины. Об этом написали в журнале Forbes. Эта техника — модификация немецкого Leopard 2A5, она считается лучшим танком ВСУ на данный момент.

«Начиненные взрывчаткой российские дроны повредили два редких танка Strv 122, принадлежащих 21-й механизированной бригаде украинской армии, в 10 милях (16,09 километров — прим. URA.RU) к западу от Сватово в Донбассе на востоке Украины», — написали в материале статьи. Уточняется, что зимой Швеция передала Киеву 10 своих танков.

Strv 122 является шведской модернизацией немецкого Leopard 2A5. По характеристикам эта машина является лучшим танком на вооружении украинской армии.

Ранее американская пресса писала, что передача Украине танков Abrams приведет к провалу, так как российская армия успешно уничтожает более совершенные западные машины. Так, ВС РФ уже успели уничтожить немецкие Leopard 2A6 и британские Challenger 2.

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Российские беспилотники, начиненные взрывчаткой, вывели из строя два из 10 шведских танков Strv 122 на востоке Украины. Об этом написали в журнале Forbes. Эта техника — модификация немецкого Leopard 2A5, она считается лучшим танком ВСУ на данный момент. «Начиненные взрывчаткой российские дроны повредили два редких танка Strv 122, принадлежащих 21-й механизированной бригаде украинской армии, в 10 милях (16,09 километров — прим. URA.RU) к западу от Сватово в Донбассе на востоке Украины», — написали в материале статьи. Уточняется, что зимой Швеция передала Киеву 10 своих танков. Strv 122 является шведской модернизацией немецкого Leopard 2A5. По характеристикам эта машина является лучшим танком на вооружении украинской армии. Ранее американская пресса писала, что передача Украине танков Abrams приведет к провалу, так как российская армия успешно уничтожает более совершенные западные машины. Так, ВС РФ уже успели уничтожить немецкие Leopard 2A6 и британские Challenger 2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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